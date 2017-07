El 80% de las administraciones públicas incumple la Ley de Transparencia

En torno al 80% de las administraciones públicas canarias incumple la ley de transparencia autonómica, según alertó ayer el comisionado para la Transparencia del Gobierno canario, Daniel Cerdán, quien abogó por que los ciudadanos sean exigentes, ya que, de lo contrario, “la transparencia no se va a mover”. Cerdán informó de este dato durante la presentación de su informe sobre aplicación de la Ley de Transparencia en 2016, que entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, y en el que se reconoce que es una normativa muy reciente y desconocida en todos los ámbitos.

El comisionado cuenta con poco personal, pues además de Cerdán forman parte de este organismo tres funcionarios y tres becarios, y el informe presentado es una aproximación a un primer intento de índice de transparencia.

El Gobierno canario ha obtenido un 7,69 de nota, pero no se han tenido en cuenta más que las consejerías y no las 81 entidades de todo tipo que están vinculadas a la Administración autonómica, según informó Efe. Aunque analizó algunas, Cerdán explicó que no se ha atrevido a darles una puntuación, dado que son muy diversas e incluyen el Servicio Canario de la Salud (SCS), cuyo presupuesto es un tercio del total de la comunidad autónoma, y otras, como Saturno, sin actividad, y reconoció que, de puntuarlas, la nota del Ejecutivo canario bajaría. A juicio de Cerdán, el SCS no tiene un sistema coherente y “encima” este año ha dado un “paso atrás” cuando dejó de actualizar las estadística de las listas de espera cada mes.

Entre los 27 ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes, 7 han logrado un 5 o más (Las Palmas, Arrecife, Los Realejos, La Laguna, Candelaria, Arona y Santa Cruz de Tenerife), 10 suspenden con una nota que no llega a 2 ( Santa Lucía de Tirajana, Icod de los Vinos, Ingenio, Tacoronte, Mogán, La Orotava, Agüímes, Adeje y Granadilla de Abona). Estos dos últimos han sacado un cero. Y de los 61 ayuntamientos de municipios con menos de 20.000habitantes, 9 han sacado más de 5 puntos.

El portal de transparencia del Gobierno de Canarias fue visitado el pasado año por 20.782 ciudadanos, lo que representa menos del 1% de la población, porcentaje que, para el comisionado, resulta “bajo”.

Suspenden cuatro cabildos, y tres aprueban con nota inferior a 6

El examen realizado por el comisionado de Transparencia indica que tres de los siete cabildos aprueban, pero con nota inferior a 6: los de Tenerife (5,61), La Palma (5,54) y Gran Canaria (5,49), mientras que el resto suspende en transparencia: el de Fuerteventura, que ha logrado 3,46; el de Lanzarote, con 3,01; el de La Gomera, con 2,59, y el de El Hierro, con 0,76.