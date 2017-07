Acoso y derribo contra Winnie the Pooh en China por su parecido con el presidente

Los numerosos ‘memes’ que durante años comparaban en Weibo -la red social similar a Twitter en China- al presidente del país, Xi Jinping, con Winnie the Pooh han sido censurados.

El acoso y derribo contra el dibujo animado en el estado asiático también ha tenido lugar en el servicio de mensajería instantánea WeChat, parecido a Whatsapp, en el que se ha eliminado cualquier imagen que estuviese relacionada con Winnie the Pooh, tal y como recoge ‘Metro’.

De cara a las próximas elecciones en otoño, donde todo apunta a que Xi Jinping será reelegido, el osito amante de la miel ha sido la víctima y los chinos no volverán a verlo.

Winnie the Pooh has been censored from Chinese social media platform #Weibo because of a passing resemblance to a certain leader pic.twitter.com/qykXHUlBMk

— Yuan Yang (@YuanfenYang) 16 de julio de 2017