Aerosmith canta ‘Walk this way’ a Tenerife…

Khushi Bhatia / Karen Estévez

Aerosmith quiere tomarse una foto con el Teide de fondo. Lo ha asegurado el productor de New Events, Leo Mansito, durante la visita que realizamos al estadio Heliodoro Rodríguez López un día antes del concierto que ofrecerá la banda norteamericana esta noche, a las 22.00 horas.

Sin duda, será un espectáculo inolvidable que pondrá el nombre de Tenerife en la historia mundial de la música rock: este será el último concierto de Los chicos malos de Boston en Europa. La organización espera que los músicos dejen alguna sorpresa en la Isla por este motivo. En su cuenta oficial de Facebook, Aerosmith ha hecho público el setlist de sus anteriores recitales y en todos se repite el mismo patrón: el primer tema es Let the music, y culmina con Dream on y Walk this way. Además, repasarán grandes éxitos de su carrera como Elevator, Miss a thing, Dude, Falling in Love o Sand.

Las puertas del Heliodoro abrirán a las 18.30 horas. Dos horas después subirá al escenario el primer telonero, Simón Salinas; luego actuará La pista Búlgara con su histórico hit Fiesta, para amenizar la dulce espera de los artistas americanos, que saldrán al escenario justamente a las 22.00 horas.

Todavía quedan localidades disponibles en la página web de entrees.es y en El Corte Inglés, desde 69 a 150 euros. Además, se habilitará una taquilla en el estadio desde las 15.00 horas. “Esperamos la llegada de más de 20.000 personas, aunque el aforo total es de 30.000”, apunta a DIARIO DE AVISOS el director general de la Fundación CajaCanarias, entidad promotora del concierto, Alfredo Luaces. La mayoría de las entradas se han vendido a residentes en Tenerife, y a otros canarios. “En este sentido, agradecemos la colaboración de Fred Olsen por poner a disposición de los residentes en Gran Canaria un barco a las 01.00 horas que los llevará de vuelta, así como facilitar el traslado del puerto al Heliodoro”, concluye el director.

Más de 200.000 vatios de iluminación y 100.000 de sonido acompañarán a la banda liderada por Steven Tyler y Joe Perry en Tenerife. Y más de 35.000 kilos de material técnico e instrumentos aterrizaron ayer en el Aeropuerto Tenerife Sur desde Lieja, en Bélgica, para convertir esta cita en todo un acontecimiento para el recuerdo, como ya lo han hecho en 17 escenarios europeos, en el marco de la gira Aerovederci Baby! El último en el Hallenstadion, Zúrich.

El director general de la Fundación afirma sentirse “satisfecho” del trabajo realizado hasta ahora y estima que el show generará un impacto económico en la Isla de ocho a nueve millones de euros. En total se han creado 300 puestos de trabajo en torno al montaje. “Somos una entidad con la capacidad económica para afrontar un espectáculo de esta categoría. Tan solo el caché de los músicos alcanza el millón y medio de euros”, apostilla Luaces, que espera posicionar a Canarias en el panorama musical del mundo. Compara a Aerosmith con el concierto que ofreció Michael Jackson en 1993, cuando se reunieron en el Recinto Portuario de Tenerife más de 50.000 personas.

Después del recital de hoy, la Fundación valorará el resultado conseguido. “Nuestro objetivo es seguir apostando por encuentros de primer nivel, además de recuperar otros festivales en la Isla”, sentencia Alfredo Luaces. Es la muestra de la recuperación económica de la cultura isleña.

< > Imágenes de los preparativos del escenario del Estadio Heliodoro Rodríguez López para esta noche. Fotos: SERGIO MÉNDEZ

La Policía Local desplegará un servicio que sumará más de 25 agentes solo para el cierre de las calles San Sebastián, desde las 15.30 horas, y sus inmediaciones. Además del apoyo del Cuerpo Nacional de Policía y de un gran equipo de seguridad privada. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil apoyarán también las labores preventivas, aunque será Cruz Roja Española la encargada del dispositivo médico y sanitario. En todo momento se colaborará con el personal de seguridad y los controles de acceso al recinto deportivo. Tanto el cuerpo de seguridad como los patrocinadores recomiendan el uso del transporte público. De hecho, la concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Zaida González, hizo un llamamiento a la ciudadanía insistiendo en que, para acudir al recital, “lo más práctico es utilizar el transporte público, ya sean los taxis, el servicio de guaguas de Titsa o el tranvía”. Esta recomendación se fundamenta en los anillos de seguridad que se han diseñado para controlar los accesos a la zona aledaña y al propio estadio.

Los taxis estarán disponibles en la calle Heliodoro Rodríguez López, en el tramo comprendido entre las de Eduardo Zamacois y Tirso de Molina; y en la zona baja del estadio, en la calle Gumersindo Robayna Galván hasta su confluencia con Lope de Vega, desde donde podrán salir hacia la de San Sebastián con todas las garantías.

El concierto cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y también del Gobierno regional, el Cabildo de Tenerife y la Sociedad de Desarrollo capitalina, así como de Heineken e Iberostar Hoteles.

Aerosmith cantará esta noche eso de Walk this way (camina en esta dirección). Y el público tinerfeño seguramente contestará con un Falling in love (enamorados). Las expectativas y la ilusión se multiplican por 10.

Clima, paisajes y descanso para la jubilación de ‘Los chicos malos’

Aerosmith llegó el pasado jueves a Tenerife Sur para alojarse en el hotel de lujo Bahía del Duque antes y después del concierto que ofrecerán en el estadio Heliodoro Rodríguez López esta noche. Leo Mansito, productor del espectáculo, declara que los músicos norteamericanos aprovecharán su estancia para ir de excursión al Teide y dar un paseo en barco. En estas escasas horas, el grupo disfruta del buen clima de Tenerife. Mientras tanto, el público prepara sus entradas y sus voces para acompañar a Los chicos malos de Boston. La mayor parte del aforo estará compuesto por seguidores canarios de todas las islas.