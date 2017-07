Aerosmith dormirá en el Sur de Tenerife

La banda norteamericana Aerosmith se alojará estos días en un hotel de lujo del Sur, para descansar antes y después del concierto que tendrá lugar este sábado, desde las 22.00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de la capital tinerfeña. Al finalizar el concierto, y también la gira de despedida de Europa, Aero-Vederci Baby European Tour, el vocalista y líder, Steven Tyler, se quedará unos días más en la Isla junto a su familia.

La organización del concierto marcha a buen ritmo, tal y como se ha informado en días anteriores. El escenario, el sonido o la seguridad resultan piezas clave para el desarrollo del espectáculo.

Asimismo, la venta de entradas parece haberse acelerado en estos últimos días. Desde la organización apuntan que ya se han agotado las localidades disponibles en el sector correspondiente a la grada de San Sebastián baja. No obstante, todavía quedan localidades disponibles, con precios que oscilan entre los 69 y los 150 euros, y que pueden adquirirse por medio de la plataforma www.entrees.es, así como en El Corte Inglés, que en fechas recientes se ha adscrito a la red de puntos de venta activando la adquisición de entradas a través de sus centros comerciales, Hipercor y agencias de viaje en todo el territorio nacional y Portugal, así como en su servicio web (www.elcorteingles.es/entradas) y telefónico (902 400 222). Asimismo, las taquillas del estadio permanecerán operativas a partir de las 15.00 horas el día del concierto.

Los autores de clásicos de la música rock como Dream on, Crazy, I Don’t want a miss a think o Walk this way se subirán hoy al escenario del Hallenstadion de Zúrich, penúltima cita de su periplo europeo antes de desembarcar con su potente directo en Tenerife.

Fred Olsen

Fred Olsen, como anunció la semana pasada ante las peticiones que ha recibido en los últimos días por la total ocupación de plazas hoteleras en Santa Cruz, recuerda el establecimiento de un horario especial de traslado a Agaete, a la 01.00 horas. Los asistentes desde Gran Canaria podrán retornar a la isla al finalizar el espectáculo. Las tarifas para adultos residentes será de 10 euros por trayecto e incluye el traslado por tierra, gracias al servicio de Ferry Bus.