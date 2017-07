Aerosmith ya está en Tenerife

Aerosmith, la banda de rock liderada por Steven Tyler y Joe Perry, llegó a la Isla sobre las 18.40 horas por el Aeropuerto Tenerife Sur, en un vuelo que trajo al grupo conocido como Los chicos malos de Boston desde Zúrich a Tenerife. En esta ciudad Suiza, los autores de canciones tan populares como Crazy, Dream on o I Don’t Want to Miss a Thing ofrecieron su inolvidable espectáculo ayer, en el Hallenstadion.

Como adelantó DIARIO DE AVISOS, sus componentes se quedarán a dormir en un hotel de lujo en el sur de la Isla, donde se alojará Steven Tyler una semana más para descansar, junto a su familia, de su última gira europea, Aerovederci Baby!

La cuenta atrás empieza ya. Y los que faltan por adquirir alguna entrada todavía pueden hacerlo en la plataforma entrees.es, así como en El Corte Inglés, que en fechas recientes se ha adscrito a la red de puntos de venta activando la adquisición de localidades a través de sus centros comerciales, Hipercor y agencias de viaje en todo el territorio nacional y Portugal, de igual modo que en su servicio web en Internet (www.elcorteingles.es/entradas) y telefónico (902 400 222). Asimismo, las taquillas del Estadio Heliodoro Rodríguez López permanecerán operativas a partir de las 15.00 horas el día de la celebración del concierto.