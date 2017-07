Alberto Jiménez (Miss Caffeina): “No creo que haya una música independiente”

Benjamín Reyes

Miss Caffeina editaron su primer disco, Imposibilidad del fenómeno, en 2010, pero hasta que no lanzaron al mercado su tercer trabajo discográfico, Detroit, que incluye el hit Mira cómo vuelo, no han alcanzado cierta notoriedad que les ha permitido vivir exclusivamente de la música. Ahora son cabeza de cartel de la segunda edición del Phe Festival. El 11 de agosto actuarán en el Puerto de la Cruz, junto a Triángulo de amor bizarro, Javiera Mena, The Good Company o We are Trash.

-¿Por qué editaron cuatro EP antes de lanzar Imposibilidad del fenómeno?

“Fue una manera de enseñar nuestra música en pequeñas entregas, que nos permitió darnos a conocer e ir captando público. Fueron autoeditados y podías hacerte con ellos gratuitamente en nuestra web. Fue una época en la que estábamos encontrándonos musicalmente y cada uno de ellos es muy diferente entre sí; digamos que eran nuestros experimentos antes de grabar un disco. Siempre le hemos tenido mucho respeto a grabar nuestro primer disco. Hasta que no hubo infraestructura detrás y canciones mejores, no decidimos dar el salto al disco”.

-¿Qué ha significado Detroit para Miss Caffeina?

“Es el disco que lo ha hecho todo más grande, en el que nos hemos sentido más libres y en el que la forma de trabajar ha sido más novedosa para nosotros. Nos ha permitido hacer una gira que llegará a los 100 conciertos, y que nos ha llevado a sitios donde antes nos era muy difícil acceder”.

–Mira cómo vuelo es su tema estrella, pero ¿qué otras canciones han tenido una importancia crucial en su trayectoria?

“Los primeros sencillos siempre han tenido mucha importancia porque han sido la carta presentación de una época. Capitán, Hielo T… aunque luego nuestro público tiene sus must dentro de los discos. Lo comprobamos en los conciertos. Igual con Capitán empezó todo de una forma más profesional y mucha gente nos oía por primera vez”.

-El mes pasado actuaron en los matinales de El País. ¿Qué diferencia hay entre tocar en horas diurnas o nocturnas?

“En realidad poco. Después del concierto te vas a almorzar y no a cenar, porque el resto tuvo la misma energía que un concierto nocturno. La única diferencia es que estaba repleto de padres con niños, y eso es algo que nos encanta. Personalmente, me gustan más los conciertos vespertinos que cuando te toca actuar en un festival a las dos de la mañana”.

-¿Se puede tocar música independiente trabajando para la Warner?

“Es que hay una industria independiente, pero no una música. Igual podrías llamarlo alternativo. Porque no suena en las radios masivas, pero deberíamos empezar ya a quitarnos esa fragmentación porque es bastante ridícula”.

-¿La música debe de tener mensaje?

“Siempre tiene un mensaje. Toda persona tiene un mensaje y representa algo, un estilo de vida o una forma de ver las cosas. La intensidad de lo que se dice tiene que ver con la personalidad del que está escribiendo el tema. Si te refieres a algo político, depende. Si sientes la necesidad de hablar de algo político o social, hazlo, porque entonces tu música hablará de ti y lo que te mueve. Y eso siempre es mucho más real”.

-Usted ha declarado ser homosexual y que hace uso del altavoz que le concede la fama para hablar de ello. ¿Todavía en España hace falta normalizar la homosexualidad?

“Si estuviese normalizado no me harías esta pregunta, al igual que no se la haces a un heterosexual. Pero no me molesta. Lo que voy a seguir haciendo es vivir mi vida de forma natural y creo que simplemente con esto ya estoy utilizando mi altavoz. Hay mucho por hacer aún”.

-En la era de las escuchas digitales, ¿qué función desempeña sacar álbumes físicos?

“A veces es una cuestión romántica, pero también es un soporte más. Antes se centraba solo en esto y ahora tiras más de coleccionistas y apasionados del formato físico, pero es un formato que no debería desaparecer”.

-¿Qué le inspira a la hora de componer las canciones?

“La vida en general. El amor, las relaciones personales, las cosas grandes y las pequeñas, las cosas que pasan a nuestro alrededor y las que nos mueven. Al final somos gente contando nuestras cosas, lo bueno es que estas cosas son muy comunes a otra gente y eso hace que conecte”.

-¿Qué han aportado las composiciones de Álvaro Navarro y Antonio Poza al grupo?

“Todos siempre hemos sido parte de la unión sónica, de los arreglos, el sonido, la producción… pero en esta ocasión ambos han querido componer un tema desde cero y la verdad es que nos ha encantado la experiencia, porque tienes más material donde elegir. Creo que a partir de ahora se atreverán más a componer”.