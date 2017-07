Alonso: “El Teide nos aferra al sentimiento de pertenencia a un entorno que no podríamos concebir sin él”

El décimo aniversario de la declaración del Teide como Patrimonio de la Humanidad, por parte de la Unesco, coincide con un momento trascendental en la historia del parque nacional tinerfeño, el más visitado de España, cuya gestión asume desde ahora el Cabildo de Tenerife. El presidente insular, Carlos Alonso (CC), destaca en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS el “excelente estado de conservación” que presenta Las Cañadas, y recalca que es el momento de estudiar y avanzar “en aspectos como la capacidad de carga, teniendo en cuenta el número de visitantes que recibe a diario”. Al respecto, Alonso matiza que el cuidado de este entorno, excepcional y frágil a la vez, es responsabilidad de los tinerfeños, pero también de los visitantes. Considera que el Teide “es una perfecta aula de la naturaleza, viva y cercana, que debemos aprovechar para inculcar los valores medioambientales entre los más jóvenes”, y anuncia que antes de que finalice el año, y con motivo del décimo aniversario de la declaración del Teide como Patrimonio de la Humanidad, la Isla acogerá un importante encuentro sobre la vinculación de los parques nacionales y el turismo sostenible.

-Se cumplen diez años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Teide, que, según cuenta Carracedo, fue el último conjunto volcánico en obtener ese título, ya que la propia Unesco pidió que no se presentaran más. ¿Cómo valora el trabajo que permitió este logro?

“En ese momento yo no estaba viviendo en la Isla y, por tanto, no viví de cerca ese proceso, pero me consta que fue el resultado de mucho trabajo, tanto por parte de los que estaban al frente de las instituciones como de los técnicos que realizaron toda una ardua tramitación para lograr finalmente alzarnos con este importante reconocimiento. Como me gusta decir siempre, hay que hacer que las cosas sucedan, y en este caso se cumple a la perfección esa máxima, porque el trabajo de muchas personas hizo que el objetivo se cumpliera”.

-El 28 de junio pasado se cumplieron los 10 años. ¿Hay previsto algún tipo de acto institucional o acontecimiento para conmemorar esta fecha?

“El Teide está presente en multitud de acciones que realizamos desde esta Corporación. Sin ir más lejos, recientemente hemos presentado en el Salón Noble un fantástico libro, Vivencias en la cumbre, de Montse Quintero y Juan Antonio Núñez, que ofrece una visión personal, a través de un contenido literario y de una amplia muestra fotográfica, de la relación entre el hombre y el Teide a través del tiempo. Por otra parte, antes de que finalice el año vamos a celebrar en la Isla un evento muy importante de ámbito nacional sobre la vinculación entre los parques nacionales y el turismo sostenible que servirá para profundizar sobre todas estas cuestiones que tanto nos preocupan. El propio proceso de consulta ciudadana sobre el modelo de gestión es una de las acciones que estamos desarrollando con el Teide como protagonista”.

-El año pasado, el Gobierno de Canarias aprobó ceder la gestión de los parques nacionales a los cabildos. ¿Cómo enfrenta el de Tenerife el cuidado del Teide?

“Con una gran responsabilidad, puesto que el Teide no es patrimonio del Cabildo de Tenerife. Es, como bien reza el título cuyo aniversario celebramos estos días, patrimonio de toda la humanidad, y como tal debemos conservarlo en las mejores condiciones. El Teide es una pieza que nos agarra al territorio, a la naturaleza, al sentimiento de pertenencia a un entorno que no podríamos concebir sin él. Nos marca más allá de su magnífico paisaje. Es con esa perspectiva con la que desde el Cabildo nos planteamos su conservación y estamos en un periodo importante para analizar su presente y su futuro. Partiendo del excelente estado de conservación en el que se encuentra, toca ahora avanzar en aspectos como la capacidad de carga teniendo en cuenta el número de visitantes que recibe a diario. Por ese motivo estamos en un proceso de consulta a la ciudadanía para que opine sobre los servicios básicos, que serían gratuitos, y los complementarios, que queremos implantar como rutas guiadas por los senderos o los centros de visitantes que se le pueden ofrecer a los cuatro millones de personas que recibe el parque cada año. Tenemos una propuesta de partida y ahora valoraremos las sugerencias de la sociedad”.

-¿Cómo encaja el Parque Nacional del Teide en la estrategia 2030 del Cabildo?

“La estrategia que nos hemos planteado desde el Cabildo va dirigida a quienes conformarán esta sociedad en el año 2030 a través de herramientas formativas que fomentan el conocimiento, la creatividad, la innovación o los idiomas, y el Teide es el aula perfecta para inculcar valores medioambientales entre los más jóvenes y formarles en materias vinculadas a nuestro cielo, a la geología, etc. El parque es un aula de la naturaleza viva y cercana que debemos aprovechar”.

-¿Cuidamos los tinerfeños del Teide como se merece este monumento mundial? ¿Somos conscientes de su valor y fragilidad?

“El Teide es de todos y su conservación también debe ser una preocupación común, y tenemos la responsabilidad de inculcar también en nuestros ciudadanos más jóvenes el cuidado y mejora del entorno del Teide y de toda la Isla. No solo los tinerfeños debemos cuidar este entorno, son los visitantes los que también deben hacerlo”.

-Es el parque nacional más visitado de España. ¿Puede el Teide morir de éxito?

“No si somos conscientes de su fragilidad y limitaciones, y desde el Cabildo no le quepa duda de que lo somos. De ahí el trabajo que comenté en la pregunta anterior para una mejor gestión del parque y sus recursos. Le pondré un ejemplo. Cada vez que el Teide y todo su entorno se tiñe de blanco con la llegada de las primeras nieves, son numerosísimas las personas que con toda lógica quieren disfrutar de ese paisaje único, pero se debe hacer garantizando la seguridad de las personas. Por eso planteamos el llamado Operativo Nevadas, que consistía en organizar el tráfico de entrada y salida del parque. Ahora hemos avanzado en esa iniciativa habilitando servicios de guaguas para acceder al parque y la experiencia ha sido un éxito. Las personas que lo utilizaron pudieron vivir una experiencia mucho más satisfactoria que quienes utilizaron su coche sin apenas espacio ni tiempo para poder disfrutar de la nieve con tranquilidad. De eso se trata, de buscar fórmulas para que beneficien a todos y que no contribuyan a deteriorar el entorno”.