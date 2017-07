Antona: “CC negoció pensando solo en sus intereses de equilibrios insulares”

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, afirmó ayer que, tras la ruptura de las negociaciones con CC para formar Gobierno en Canarias, su partido “ha cumplido lo que dijo, pese a que algunos no se lo creían”. “Se puso de plazo el 19 de julio desde la primera reunión con CC porque entendíamos que un mes era suficiente para saber si había voluntad de llegar o no a un acuerdo y, en vista de que no había avances, dimos por concluidas las negociaciones”, explicó en una entrevista con COPE Canarias. El líder popular recordó también que el PP había advertido de que no entraría a gobernar con CC “a cualquier precio, y lo hemos cumplido”.

Al consultársele sobre la actitud de los negociadores de CC, Antona se mostró “convencido” de que hay dirigentes de CC que querían el pacto y “lo intentaron hasta el último minuto, porque sabían que se jugaban la estabilidad” del Gobierno de Canarias. “Pero lo cierto es que CC llevó la negociación pensando en los equilibrios o, más bien, en los desequilibrios insulares; y ese problema interno que mostraba que no había unidad de criterio en CC fue una de las razones que explican que las negociaciones no llegaran a buen puerto”, sintetizó el líder de los populares. “Así como había dirigentes de CC preocupados por la gobernabilidad, otros no estaban por la labor, y ganaron estos últimos”, añadió Antona. También citó entre los motivos de que se frustrara el pacto los asuntos programáticos, en los que el PP “apostaba por una serie de reformas en materia fiscal, que no era solo la bajada del IGIC, sino también del tramo autonómico del IRPF y de modernizar la estructura fiscal” de la comunidad autónoma.

Defendió que hay que “aliviar la presión fiscal a los ciudadanos del Archipiélago, dejar el dinero en su bolsillo, que es lo contrario a lo que hizo en el año 2012 el Gobierno de Paulino Rivero, anunciado como algo de carácter transitorio”.