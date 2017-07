Antona deja plantado a Clavijo: el PP decide no entrar en el Gobierno

El anuncio de la ruptura de negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno entre CC y PP, realizado ayer por la secretaria general de los populares isleños, María Australia Navarro, trae consigo las dudas sobre si mayorías que hoy rigen determinadas administraciones locales de Canarias lograrán terminar el mandato en su composición actual. Ello se debe a que el Partido Popular tiene manos libres para actuar en favor de sus intereses desde hoy mismo, y algunos son tan conocidos como el de pactar con los socialistas de Anselmo Pestana en el Cabildo de La Palma (a imagen y semejanza de la alianza lograda en 2013). Algo similar ocurre en Valverde, donde la suma de los tres concejales del PSOE con los del PP dejaría a la Agrupación Herreña Independiente sin alcaldes en la Isla del Meridiano, situación que sin duda reforzará el incumplido acuerdo asambleario de AHI para abandonar Coalición Canaria. Otra de las plazas que los analistas consultados consideran que podría verse afectada es Arico, e incluso Icod de los Vinos aparece igualmente en alguna quiniela.

Portazo

Lo avisaron: si no hay acuerdo el miércoles 19, no hay pacto. Vaya si lo cumplieron. A primera hora de la mañana llegó el anuncio de Navarro. Tan escueta como clara, la grancanaria desveló a un grupo de periodistas en los pasillos del Parlamento de Canarias que se acabó la negociación. Las razones, explicó, se darán “con todo detalle” en una próxima rueda de prensa. Dichos motivos son el desacuerdo en el reparto de las distintas consejerías (que chocaba frontalmente con los intereses de las organizaciones insulares de CC en Gran Canaria y El Hierro); la negativa de los nacionalistas a aceptar una rebaja fiscal y los reparos desde las filas de Clavijo a las enmiendas del PP a la Ley de Crédito Extraordinario, que por cierto finalmente fueron incluidas en lo aprobado ayer al respecto en el Pleno.

En honor a la verdad, desde uno y otro partido le reconocen a Clavijo sus denodados esfuerzos para seguir negociando, por mucho que no gustase entre los populares canarios sus pretensiones de cerrar el acuerdo con Rajoy y quizá dejarlo cocinado con Cospedal, ninguneando así a los dirigentes canarios del PP. De ahí el simbolismo que alcanza el portazo de Navarro en nombre de Antona, justo con la secretaria general del PP estatal, María Dolores de Cospedal, en las Islas. Un mensaje rotundo.

¿Y ahora? Vía crucis para CC: negociar una por una cada iniciativa legislativa.

Los órganos de la Cámara regional, en manos del ‘Gobierno’ parlamentario

Acostumbrados a identificar la mayoría gubernamental con la parlamentaria, lo cierto es que la debilidad del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo -apenas respaldado por 21 de los 60 diputados si se suman a CC-PNC los de ASG- hará que sea el Gobierno parlamentario quien decida sobre la próxima renovación de los órganos dependientes directamente de la Cámara regional.

Porque será la mayoría real de los representantes autonómicos de Canarias la que determine los cambios en instituciones de tanto calado político como son el ente público audiovisual Radio Televisión Canaria, un órgano fiscalizador como la Audiencia de Cuentas o el asesor, el Consejo Consultivo. Y en ese Gobierno parlamentario, quienes llevan la voz cantante son el Partido Popular, el PSOE y Nueva Canarias, formaciones que parten de posiciones no tan dispares a la hora de llegar a pactos sobre este tipo de asuntos, más allá de que Podemos se sume en alguna ocasión, que siempre será menos probable.

Descartado un pacto CC-PP, ahora se avecinan tiempos donde, como manda la aritmética, 39 son más

que 21.