Aparecen unas manchas en la playa de Radazul

El Área de Medio Ambiente y la Policía Local de El Rosario estudian la aparición de unas manchas aparecidas en la playa de Radazul, junto al muelle, esta misma tarde. Fueron los propios vecinos los que remitieron estos hechos al Ayuntamiento.

No se descarta que se trate simplemente de microalgas pues dichos organismos han hechos acto de presencia hoy mismo en las costas de Caletillas, Bajo La Cuesta, Los Gigantes y Valle Gran Rey. Cuestionado por este suceso, el biólogo Agustín Espinosa afirma es más que probable que así sea. Estas microalgas aparecen por la subida de temperatura del agua cuando el mar en calma. Al no tener depredador natural, pues tienen un componente tóxico que, por otra parte, no es dañino para los humanos, tardarán en desaparecer de las costas afectadas.