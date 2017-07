Arafo también acepta las modificaciones del convenio del Polígono Industrial

El pleno del Ayuntamiento de Arafo, tal y como se preveía, aprobó ayer el nuevo convenio consensuado con el Cabildo y los otros dos consistorios del Valle de Güímar (Candelaria y Güímar) para poner coto a los vertidos industriales del Polígono Valle de Güímar.

La aprobación del convenio, que acoge algunas de las aportaciones presentadas por Güímar y Candelaria al texto inicial redactado desde el Consejo Insular de Aguas (Ciatf) y no cuenta con alegaciones por parte de Arafo, incluyó el voto favorable del grupo de gobierno (Agrupación Independiente de Arafo), del PSOE, CC y Unidos por Arafo, mientras que votó en contra el único edil de Izquierda Unida, Francis Hernández, uno de los denunciantes del propio Consistorio de los vertidos ilegales en el Polígono Industrial, porque no aceptó las 11 modificaciones sobre el aprobado inicialmente por Arafo. Además, justificó su rechazo porque “no se responsabiliza a la Asociación Mixta de Compensación”, añadiendo que “los ayuntamientos tampoco han hecho nada por evitar los vertidos”. La concejal del PP, Tamara del Pino, no estuvo presente en el Pleno por razones laborales.

La sesión plenaria también aprobó la cuenta general definitiva de 2016, tras ser expuesta al público, con los votos a favor del grupo de gobierno y de Coalición Canaria, los negativos de los dos ediles del PSOE y el de Izquierda Unida, y la abstención de Unidos por Arafo.

El convenio antivertidos del polígono industrial espera ahora la aprobación del Pleno de Güímar, que no tendrá lugar hasta la próxima semana.