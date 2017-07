Arico presenta el borrador de los presupuestos de 2017 a los vecinos

El Ayuntamiento de Arico, después de cuatro años con los presupuestos prorrogados, espera tener nuevas cuentas municipales para el presente ejercicio de 2017 a lo largo de este mes de julio.

Andrés Martínez, concejal de Hacienda, junto al resto de grupo de gobierno que preside Elena Fumero, se reunió el jueves con una representación de los colectivos vecinales para detallarle el borrador de los presupuestos, que ya conocen los grupos de la oposición. En la misma reunión se decidió crear un consejo municipal para recibir las aportaciones a las cuentas y, una vez estudiadas estas, llevar el documento final a la aprobación en un pleno extraordinario durante el presente mes.

El borrador de los presupuestos municipales de Arico para 2017 recoge un total de 7.261.578,41 euros, inferior en 100.000 euros a los últimos, que se aprobaron en 2013, y que son los que han estado vigente hasta hoy. Andrés Martínez recuerda que el Ayuntamiento “no ha estado nunca sin presupuesto, porque hemos trabajado con el de 2013, aunque yo estoy en el cargo desde 2015 y no se ha podido sacar antes por el desequilibrio presupuestario, que nos obligó a realizar un Plan Estratégico Financiero para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, tras hacer frente a la devolución de una importante cantidad a una empresa fotovoltaica. El edil del Partido Popular manifiesta que además han “podido trabajar en este presupuesto gracias” a que han cerrado “la liquidación de 2016 en positivo”, como les exigió “la interventora”.

Más subvenciones

El concejal de Hacienda, dentro del borrador de los presupuestos, destaca que se ampliarán las subvenciones a todos los colectivos, una de las mayores exigencias de asociaciones y clubes de distinta índole, aunque reconoció que en esas cuentas no se recoge ninguna partida de inversiones en barrios que, como Fuente Nueva, no tienen ni agua ni luz, si bien aclaró que “es verdad que no entran en el presupuesto, pero trabajamos en un plan de inversiones a cargo del remanente positivo del que dispone el Consistorio, y ahí entraría Fuente Nueva y otros barrios”, afirmó.

La alcaldesa, Elena Fumero, por su parte, destaca que “el endeudamiento del Ayuntamiento de Arico es cero” y que la balanza del ejercicio 2016 “dio un saldo positivo del 200% por encima de lo previsto”.