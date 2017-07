El auto de la jueza marcará la resolución de la comisión de estudio de las grúas

La reunión de la comisión especial de estudio del servicio municipal de grúas en La Laguna finalizó ayer sin contar aún con dictamen de conclusiones, ya que se están “teniendo en consideración los nuevos acontecimientos”, indicó el presidente de la comisión, Antonio Alarcó, por lo que los grupos integrantes de la misma, CC, PSOE y PP, se han dado un nuevo tiempo para “estudiar bien lo que dice el auto de la jueza”.

Alarcó se refirió así al reciente auto de archivo del Juzgado número 2 de La Laguna de una denuncia de Unid@s se puede y XTF-NC sobre un aspecto del denominado caso Grúas y que, “aunque no tiene que ver con la comisión sí que con el tema de las grúas y el auto es una definición jurídica de unas cosas que se denunciaron y hay que estudiarlo”, apuntó.

A su juicio, “la jueza, de alguna manera, matiza claramente las cosas de la comisión porque dice que no hay esto y esto”, en referencia a las denuncias de la oposición en cuanto a la gestión política del servicio, “y si no lo hay desde un punto de vista de la denuncia, es difícil que haya otras cosas, con lo cual veremos”, explicó Alarcó. A partir de esto, “cada grupo estudiará el auto y cuando nos veamos de nuevo haremos nuestros aportaciones” y se verán las posibles opciones de resolución, “que saldrán entre todos”, apuntó.

En este sentido, desde un punto jurídico, según fuentes expertas consultadas, una comisión de estas características puede cerrarse con un dictamen de conclusiones si se logra llegar a un acuerdo, que es la línea en la que se ha venido trabajando, pero también con un acuerdo de autodisolución, argumentando los motivos y elevándolo al Pleno para su conocimiento.

Mientras, desde el PSOE, la presidenta de la gestora local del partido, Mónica Martín, apuntó que “seguimos trabajando” en el tema de las conclusiones “sin ninguna prisa y con tranquilidad”. “Como grupo tenemos nuestras propias decisiones, en todas las comisiones y puntos políticos a debatir, y mostraremos nuestra posición dentro de la comisión y seguiremos trabajando como se estableció, seguir colaborando entre el personal funcionario y los políticos para dar por cumplida la finalidad de la comisión, y cuando se tome alguna decisión se comunicará de forma transparente, pero de momento se sigue en ese trabajo”, apuntó.

Preguntada por las declaraciones de Unid@s en las que pide que el PSOE no se sume al dictamen de CC y PP, Martín señaló que no sabe “por qué hablan de nuestra posición porque nunca se han dirigido a mí, ni antes de que se fueran ni después”. “Entonces, esos pronunciamientos que hacen -añadió la edil socialista-, que creo que vienen a empañar el proceso que ellos iniciaron y han abandonado, no sé con quién habrán hablado, pero con el PSOE no, son opiniones que se han creado ellos solos y no tengo por qué estar respondiendo todo el día”.