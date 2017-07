“¡Basta ya de ATI! Ofrezco a los afiliados del PSOE no parar hasta enviarles a la oposición”

El eurodiputado y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar aspira, con su pasión habitual, a volver a liderar, desde el domingo, al PSOE canario, una década después de haber sido su secretario general. Pero para ello ha adoptado un discurso arriesgado, en el que parece no dejar títere con cabeza entre el aparato del partido, y confía en que, sin apoyo de ningún alcalde ni secretario general insular, sean los militantes “libres” los que le lleven a la victoria. Sus respuestas en esta entrevista probablemente no dejarán indiferente a nadie: ni a sus afines ni a sus detractores, porque denuncia en su partido prácticas clientelares, “acarreo de votos” por alcaldes de los que depende el puesto de trabajo de militantes; confiesa que cuando luchó contra la corrupción muchos dirigentes socialistas le dejaron solo; y critica que el PSOE se ha “subordinado a ATI” en La Laguna, perdiendo la “credibilidad” por no presentar una moción de censura. Catedrático de Derecho Constitucional, López Aguilar quiere erigirse así en la conciencia crítica del PSOE, un planteamiento que, según el mismo reconoce, le aleja del apoyo de las cúpulas dirigentes, pero le acerca a los afiliados “libres”.

-Llama la atención su constante crítica en esta campaña de primarias a lo que usted considera vicios que hay en el PSOE, como, según usted mismo ha dado a entender, la picaresca de que algunos alcaldes y dirigentes puedan llevar en bloque a militantes a votar el domingo por los otros dos candidatos…

“Lo que hago es, con coraje, hacerle frente a los problemas reales que tiene el PSOE, llamándolos por su nombre. Si no, no los podremos resolver entre todos. El partido está debilitado, hemos perdido a mucha gente valiosa y estamos divididos. Quiero reunir a todo el partido y establecer las reglas del respeto y del reconocimiento y la fraternidad, pero también de la libertad en el debate y la dignidad, y que no se margine a nadie por discrepar. Yo busco a hombres y mujeres libres, y por eso me enfrento al clientelismo dentro del partido, a camarillas y a clanes. Es el mejor modo de superar esta etapa”.

-La sociedad está desencantada con los políticos tras la larga crisis económica…

“El deterioro de la política no es ajeno ni a las acciones ni omisiones ni a las responsabilidades del PSOE. En la parte que nos toca, debemos ser mucho mejores. Hay que volver a atraer a la política a la gente que perdió la confianza en nosotros y que ahora vota por quienes nos disputan el espacio de la izquierda. Echo de menos un PSOE mejor que este, el que soñamos. Lo propongo desde la ejemplaridad. Y para eso hay que hablar con franqueza, y con respecto. Pero no encorsetando el debate de manera artificial, como el que organizó la gestora regional en el Hotel Escuela, para que no hubiera tiempo ni espacio para llamar a las cosas por su nombre”.

-Habrá militantes que piensen que usted tiene un currículum político y profesional brillante, pero que ya tuvo su oportunidad hace 10 años y se marchó al Parlamento europeo cuando lideraba el PSOE canario. ¿Qué le diría usted a quien así razona?

“Estoy aquí por amor al PSOE, en circunstancias mucho peores que hace 10 años. La diferencia es que entonces no existía la posibilidad de consultar a la militancia ante el dilema estratégico que a mí se me planteó. En aquella época obtuve en las elecciones autonómicas el mayor caudal de votos en la historia de la autonomía. Afronté una campaña de difamación constante por parte de quienes sabían que iban a perder esas elecciones y las perdieron. Y temían las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que yo puse en marcha. No me importó esa difamación pagada en los medios de comunicación locales por los corruptos; pero sí que en el PSOE crecieran las voces que decían que la denuncia de la corrupción y lo que algunos llamaban crispación nos impediría tocar poder, y me pedían que o cambiaba de estrategia y de lenguaje o que me fuera de Canarias. Entonces, cuando se me tiroteaba, muchos compañeros con responsabilidad en el partido se apartaban para que no les salpicara mi sangre. En esa época no fue posible que los militantes decidieran, pero ahora sí podemos saber de qué lado está la militancia y qué mensaje quiere. El tiempo ha convalidado mi argumento de que cuando el PSOE hace una campaña floja para no incordiar a ATI y ser coaligable con ATI desde la sumisión, nos derrumbamos en votos y escaños, y el resultado es humillante, porque ATI logra que el PSOE expulse a compañeros por no cumplir los pactos en cascada sin que mi partido le haya exigido el cumplimiento simétrico de esa alianza. Así que yo digo ¡basta ya!: y ofrezco al PSOE no parar hasta poner a ATI en la oposición en el Parlamento canario, y liderar una alternativa de izquierdas presidiendo el Gobierno”.

-También ha criticado la fecha de estas primarias. ¿Por qué?

“La gestora emplazó esta elección el 23 de julio, en una época veraniega, en unas fechas plagadas de fiestas. Y todo ello en la confianza de que ese domingo irían a votar aquellos a los que se pudiera llamar por teléfono desde las agrupaciones locales controladas por secretarios generales o alcaldes de los que dependen muchos puestos de trabajo, todos los cuales me merecen respeto. Pero más respeto pido por el futuro del PSOE. Quiero que vayan a votar militantes libres, los que no se jueguen un puesto de trabajo, sino moral y políticamente todo”.

-Con su discurso, si decidieran directamente los alcaldes y dirigentes del partido, cabría suponer que usted no sería elegido secretario general… ¿Acaso espera usted una sorpresa como la que dio Pedro Sánchez, gracias a que deciden los afiliados?

“No son casos comparables. Porque a Pedro Sánchez lo apoyó también buen número de secretarios generales y provinciales. A mí, ni un solo alcalde o secretario insular. Que yo sepa”.

-¿Cómo es posible que ningún alcalde le apoye?

“La nuestra es la candidatura de la militancia libre. Mi candidatura es la única en la que no hay notables, ni barones ni baroncitos. Solo humildes militantes de base, y estoy orgulloso de ello. Respeto a los cargos orgánicos y públicos, pero digo con claridad que nuestra candidatura no surgió de un conciliábulo de secretarios insulares ni de una cena de alcaldes. No quiero el domingo ningún acarreo de votos, ningún voto condicionado por el puesto de trabajo que dependa del alcalde o dirigente de turno”.

-“Acarreo de votos”. Supongo que sabe que ya ha ocurrido…

“Es una práctica inaceptable en los partidos, y sin embargo existe también en el PSOE. Yo la llamo por su nombre. Me rebelo en contra de que llegue una guagua con un capataz que trae a votantes con sobres ya en la mano. Y eso ha pasado en mi partido”.

-Ha introducido en la campaña de las primarias los pactos y otros asuntos de actualidad, y no solo sobre la organización del partido… ¿Con qué intención?

“Porque he ejercido el liderazgo desde el minuto uno, y he forzado a los demás candidatos, a hablar de lo que no querían hablar. Ahora algunos dicen que no habrá más pactos en cascada, pero vienen de pactos en cascada humillantes para el PSOE, donde ATI ha descolgado el teléfono cada vez que hay un socialista díscolo, y ha exigido al PSOE que lo expulsara, e increíblemente mi partido lo ha hecho. Conmigo eso no volverá a pasar. He forzado a hablar del sistema electoral, y de la Ley del Suelo, después de que el PSOE haya tragado carretas y carretones cuando ATI nos impuso esa ley”.

-Sus oponentes tienen claro que el PSOE va a continuar en la oposición del Parlamento de Canarias hasta 2019…

“Pero no vale decir solo eso, ahora que hemos sido expulsados del Gobierno. No, hay que decir también: ¡vamos a poner a ATI en la oposición en 2019! Que lo digan las otras candidaturas. Alguna incluso ha dicho que no conviene hablar así. Y eso disuade a la gente de votar al PSOE porque al final desconfía. Por eso dije también que no volverá a haber ninguna alianza electoral con NC, partido al que respeto, porque fue por la debilidad del PSOE, por miedo a no ser capaz de llenar las urnas”.

-Si hay en el Parlamento canario y en el Ayuntamiento de La Laguna mayoría de la izquierda, ¿por qué no gobierna en ambas instituciones? ¿Se notará desde el domingo otra estrategia al respecto?

“Si yo soy secretario general se va a notar. Para honrar la palabra dada a los militantes. Hice campaña en La Laguna entregando rosas por la calle, y pedíamos el voto para una alternativa tras muchos años de gobiernos de ATI. Ser de izquierdas significa también plantar cara a los nacionalistas e insularistas, clientelares y neobananeros. En 2015 hubo más escaños progresistas allí, ¿por qué no se ha firmado una mayoría de izquierdas?”

-¿lo sabe usted?

“Esa pregunta la tiene que responder alguien. El PSOE ha hecho una omisión no perdonable, tiene el deber de hablar con claridad y ser coherente, de hacer lo que dijo que iba a hacer. Nadie me puede decir que es porque hay un pacto en cascada, pues ya nos expulsaron del Gobierno canario; ni que es porque hay que escuchar a la militancia, porque no ha sido convocada. Otros candidatos no han tenido valor de decir cuál es su postura sobre La Laguna: yo sí la tengo, y clara. Que hable la militancia no exime al liderazgo de tener criterio, y yo lo tengo. Y el deber moral del PSOE es afirmar mayorías progresistas. Y frenar a ATI. En La Laguna, si dijimos que íbamos a buscar una alternativa a ATI, ¿por qué la sostenemos en el Gobierno si hay alternativa?. En 2015 habrá laguneros que pensarán que si quieren una alternativa a ATI, ya saben a quién no tiene que votar, al PSOE, que no lo hizo posible cuando pudo y nunca explicó por qué”.

-Usted luchó como ministro contra la corrupción política cuando todavía a la sociedad no le preocupaba tanto. ¿No cree que hasta en su propio partido su tono de fiscal sigue poniendo nerviosos a algunos alcaldes?

“A la corrupción la he combatido toda mi vida. Era la España del urbanismo desordenado, donde se concentraba la corrupción política. Puse en marcha la Fiscalía Anticorrupción en los puntos más calientes del urbanismo depredatorio, donde muchos cargos públicos se enriquecieron ilícitamente vendidos a promotores inmobiliarios. Yo pagué un precio personal y político por luchar contra la corrupción, pero no me arrepiento. Me anticipé a la indignación sobre la que cabalgó luego Podemos”.

-¿Por qué para muchos en su partido pactar con el PP en el Gobierno canario no es aún asumible por imagen e incompatibilidad ideológica y con CC sí?

“CC y PP se disputan el mismo electorado y no tienen diferencias ideológicas. Conmigo no va a pasar que el PSOE le salga más barato a CC. Y mi partido, llegado el caso, debe tener el valor de explicar una alianza acotada en el tiempo y por objetivos con el PP en alguna institución. El PSOE gobierna con el PP en Artenara y Teror, y gobernaron en La Palma juntos, decisión heterodoxa que premiaron los votantes socialistas haciendo al PSOE la fuerza más votada en esa isla y en su capital. Si se adopta una decisión y se explica, la ciudadanía puede entenderla”.