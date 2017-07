Un bebé podría ser el primero del mundo marcado como sexo “desconocido”

Kori-Doty, un padre transgénero no binario que no se identifica como masculino o femenino, quiere asegurar que el sexo de su bebé no sea publicado.

Kori dice que su intención es criar a Searyl Atli sin sexo hasta que tenga un “sentido de yo y mando del vocabulario para decirme quien es”, según informa Metro.

El padre, de Columbia Británica, ha estado intentando conseguir un certificado de nacimiento desde Noviembre pero no lo ha logrado.

Conforme a CBC, el padre devolvió la tarjeta sanitaria del bebé con una U junto al sexo –refiriéndose a desconocido o sin asignar-.

“Le reconozco como un bebé e intento darle todo el amor y apoyo para que sea la persona más integra que pueda ser, fuera de las restricciones que acompañan al encaje chico y encaje chica”, añadió.

Aunque Columbia Británica solo acepta el sexo designado masculino o femenino, otras provincias en Canadá incluyen opciones no binarias en documentos oficiales.

La creencia de Kori es que todos los documentos en la nación deberían omitir la opción del sexo. Kori añadió: “Cuando yo nací, los doctores vieron mis genitales y asumieron el tipo de persona que sería, y esas asignaciones me siguieron a mi identificación y a mí durante toda mi vida. Esas suposiciones eran incorrectas, y he tenido que hacer muchos ajustes desde entonces”.