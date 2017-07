Berlín 89 rinde tributo a los legenarios AC DC

We are not AC/DC Tribute band serán los encargados de poner la música en directo este próximo sábado en Berlín 89, local situado en la Avenida Anaga de Santa Cruz de Tenerife y que desde comienzos de presente mes de julio mantiene una programación regular de conciertos y de actividades culturales. La cita en la que se rendirá tributo a la legendaria banda australiana dará comienzo a las 22:30 horas con entrada gratuita.

We are not AC/DC Tribute Band se creó a partir del grupo Crash, que interpretaba versiones de grandes éxitos del rock internacional de los años 70 y 90, fundamentalmente de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Kiss, Steve Ray Vaughan, Oasis y Pearl Jam entre otros.

Esta banda realizó más de 30 directos en bares y salas de renombre en Tenerife, entre ellos La Tronja, La Balsa Blues o Disco In. Tras alcanzar cierto renombre se dispusieron a afrontar un nuevo reto y formaron, sobre la base de Crash, un nuevo grupo que rendía homenaje a AC/DC y We are not.

En su repertorio se incluyen aproximadamente cincuenta canciones de puro rock, entre las que se encuentran grandes éxitos de AC/DC como ‘Shot to Thrill’, ‘Hells Bells’, ‘Shook me All Night Long’, Let There Be Rock y por supuesto ‘Highway to Hell’, todas ellas llenas de vitalidad desde la primera hasta la última nota.