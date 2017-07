Bermúdez y Garcinuño

Está claro que Bermúdez no va a pasar a la historia de Santa Cruz. No ha hecho nada, sólo ha puesto mesas en las calles, lo que es de agradecer, confirmando su fama de noctámbulo y farandulero. Pero de esencia, nada. Ahora, una plataforma ciudadana, que adquiere potencia con la opinión de tres ex alcaldes -Doblado, Hermoso y García Gómez- le exige a Bermúdez más contundencia en la conservación del patrimonio ciudadano. Un edificio de Dominique Perrault, legalizable, no se puede tirar para fabricar otro igual, por mucho que lo diga y lo vuelva a decir una jueza; yo no invito a nadie a la desobediencia, pero es preciso combatir por todos los medios legítimos esa decisión porque por ella hay gente en prisión. Eligio Hernández, abogado y exmagistrado, ha expuesto en un contundente artículo los argumentos que deben esgrimirse para rectificar una decisión judicial que muchos juristas estiman extrañamente desproporcionada, tanto por parte de una jueza penal, como de la propia Audiencia Provincial. Las Teresitas ha convertido a algunos jueces y fiscales en justicieros y a los justiciables en presos. Por medio no ha habido ni cohecho, ni mamandurria. Y un error administrativo, si es que ha existido, no merece la terrible prisión. Carlos Garcinuño, arquitecto, hasta hace unas semanas responsable municipal de Urbanismo, es un hombre con visión de la ciudad y celoso de preservar su patrimonio. Lo mismo que José Ángel Domínguez Anadón, que ha expresado valientemente su opinión sobre el caso. También a Garcinuño el PP, su partido, lo ha dejado solo. Acepten mi consejo de viejo profesional: el mundo da muchas vueltas. Bermúdez no ha tenido la necesaria consideración con sus compañeros que sufren prisión, buscando soluciones para sacarlos. Tampoco me extraña, porque CC siempre actúa así. Y el PP ha debido apoyar, por el bien de Santa Cruz, a Carlos Garcinuño, que a lo mejor un día es alcalde. O no.