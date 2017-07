“Un retrato debe captar la emoción, el alma y la esencia de la persona”

Hace cinco años, Emilio Barrionuevo dio un salto al vacío, dejando su trabajo estable en una joyería, en la que llevaba 21 años de empleado, para dedicarse a su pasión: la fotografía. La aventura está empezando a tener no solo la recompensa íntima de satisfacer una pasión, sino el reconocimiento público por la calidad de su trabajo. Recientemente ha sido uno de los fotógrafos premiados en el Portrait Photo Awards. El único español galardonado en este concurso internacional de retratistas. Autodidacta, empezó en la fotografía “como todo el mundo, con un móvil, una cámara amateur, haciendo fotos de paisajes, pero lo que de verdad me llenó eran los retratos”. Ahora tiene un estudio en El Paso y este premio representa una oportunidad inmejorable para darse a conocer fuera de la Isla.

– Usted se refiere al arte de hacer retratos como captar el alma de las personas. ¿Cómo se consigue? ¿Hay que conocer en profundidad al retratado?

“Fue a raíz de un retrato que hice a un señor que vi en la calle. Estuvimos hablando varias horas y me gustó una cosas que me dijo: eres la primera persona que retrata mi alma. Creo que un buen retrato debe captar la emoción, el alma y la esencia de la persona, de manera que se reconozca en la fotografía. No tienes que conocerla previamente, pero sí ganarte su confianza, darle un motivo para ser retratado y captar ese momento en que abre su alma ante ti”.

– ¿Hay personas más retratables que otras?

“Todo el mundo lo es. A la gente que se considera fea se le puede sacar la hermosura. En ese tipo de retrato de personas que no se encuentran guapos o no se creen fotogénicos, le puedes sacar la fotogenia. Hay que conseguir ese gesto, esa mirada que te hace bello”.

– ¿Blanco y negro o color ?

“Prefiero el blanco y negro”.

– ¿Por qué ?

“Yo vengo de la vieja escuela. De Helmut Newton , el maestro del retrato. Paolo Roversi, Mario Sorrenti o Peter Lindbergh, que ha realizado el último calendario Pirelli, basándose en retratos naturales. Me gusta el blanco y negro porque es un color dramático y muy llamativo. Con el blanco y negro se saca la esencia de la persona. También trabajo en color, pero en el blanco y negro sacas la emoción de la personalidad”.

– Pero un trabajo suyo reciente, la portada del libro de Belén Lorenzo, es en color.

“Porque me lo pedía ella que fuera así, en color. No quería presentarla con un color neutro, dramático. La veo más serena”.

– ¿Digamos que la persona es la que le inspira una u otra técnica ?

“Sí. Hay personas que ves en blanco y negro y otras, en cambio, en color”.

– ¿Fotografía digital o analógica? “Me inclino por el digital, que es más fácil de trabajar”.

– ¿Canonista o nikonista?

“No renuncio a ir alguna vez por Nikon, pero me gusta trabajar con la Canon”.

– ¿Qué es lo más importante en un retrato?

“La luz es muy importante en un buen retrato. Una buena iluminación es el 50% del retrato y después saber captar el gesto de la persona. Por lo demás, el buen fotógrafo es el que sabe hacer una buena foto hasta con un móvil”.

– ¿Un retrato es solo el rostro de una persona?

“Es el rostro, aunque también trabajo las manos. Cuando veo que una pesona juega mucho con las manos, las incluyo”.

– ¿Tira mucho del photoshop?

“No me gusta retocar los retratos, solo la conversión al blanco y negro, y darle un poco más de contraste y luz. Quiero que sea la persona lo más natural posible. Del Photoshop, lo mínimo posible”.

– Tras ganar el premio, ¿qué proyectos de futuro tiene?

“La idea es sacar los retratos de la colección Nómadas (con uno de ellos fue premiado en el Portrait Photo Awards) en una exposición. El nombre de esta serie de fotografías responde a que son retratos de personas que no conozco y que pasan por tu vida una vez. Y que esa persona, incluso sin conocerme de nada, saque esas emociones. También me han llamado para exponer en Berlín, en una galería que le ha gustado mi trabajo, pero todavía no es algo que tenga cerrado”.