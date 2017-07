El Cabildo estudia un servicio de guagua en Masca igual al de Teno

El Cabildo estudia la posibilidad de repetir en Masca el transporte de guagua que ya utiliza en la Punta de Teno para preservar el paraje natural y garantizar la seguridad en dos puntos turísticos de primer orden en el municipio de Buenavista del Norte, de los primeros en Tenerife en números de visitantes.

Así lo adelantó Miguel Becerra, director insular de Fomento, en el programa La Carretera del Sur, de Onda Tenerife, reconociendo “los buenos números y la buena acogida que ha tenido el servicio de guagua que comenzamos a realizar en la Punta de Teno desde principio de año y que ahora en verano recibe mayor afluencia, por la ampliación de horarios, entre otras cuestiones”. Tanto es así, indicó Becerra, que está en estudio, dentro de un proceso participativo con el Ayuntamiento y vecinos de Buenavista del Norte, la posibilidad de ampliar el servicio los viernes, no solo los sábados, domingos y festivos. Para el director insular de Fomento, “Tenerife tiene que preservar sus espacios naturales, y si no nos sorprendemos que tengamos que ver Timanfaya en Lanzarote desde una guagua, no veo por qué no se puede hacer aquí lo mismo con nuestros monumentos naturales, porque está claro, por ejemplo, que no podemos ampliar más carriles en el Parque Nacional del Teide, donde la gente, cansada de no encontrar aparcamiento, suelta el coche en plena carretera y no hay grúa que se lo pueda llevar”.

Aunque no habló de cobrar o restringir la entrada en Las Cañadas del Teide, que desde hace tiempo se estudia en el Cabildo, Becerra si se mostró partidario de ampliar la experiencia piloto de Punta de Teno a Masca: “Nos debe hacer reflexionar, porque se trata del mismo punto cardinal, entre el norte y el sur, y colocar guaguas lanzaderas desde Santiago del Teide y desde el Mirador de la Cruz de Hilda, por ejemplo, serviría para preservar el medio natural y dar seguridad. Se trata de una carretera de montaña, muy peligrosa, con desprendimientos, que impresiona y que los visitantes apenas conocen, sin saber que no tienen dónde aparcar, convirtiéndose el caserío en una auténtica ratonera”.