“Cacicada” de Díaz para aprobar el dictamen de la comisión de grúas

“Cacicada”, “alcaldada” y “república bananera”. Estos son algunos de los adjetivos que Unid@s se puede y XTF-NC le dedicaron al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), quien ayer, contra el criterio de la secretaria del Pleno, admitió que tanto él como su compañero, Antonio Pérez Godiño, votaran en el punto en el que se abordaron las conclusiones de la comisión de grúas. Unas conclusiones que fueron enmendadas por estos dos grupos, pidiendo una reprobación política tanto para los ya mencionados como para el exalcalde lagunero y actual presidente regional, Fernando Clavijo, por su actuación “contra la legalidad” durante su gestión del servicio de grúas.

Santiago Pérez (XTF-NC) y Rubens Ascanio (Unidos se puede) pidieron a la secretaria del Pleno que informara sobre la aplicación del artículo 76 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, en el que se detalla que los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones de asuntos que les atañan de manera directa. La secretaria confirmó estos extremos al Pleno y matizó que si el dictamen de la comisión de Grúas que se votaba era el original no había problema. En cambio, en la enmienda presentada por XTF-NC y Unidos, alcalde y concejal deberían abstenerse.

“Discrepo del criterio de la secretaria y no restrinjo el voto en la enmienda”, dijo Díaz. Y así fue. El dictamen original se aprobó por 14 votos a favor y 13 en contra y la enmienda se rechazó exactamente con los mismos números, 14 en contra y 13 a favor. El alcalde intentó justificar su decisión diciendo que “la comisión de estudio es de carácter político por tanto los miembros que no tienen ninguna participación en ella tenemos derecho a votar y si alguien cree que es contraria a derecho, que recurra”.

Recurso

Y eso es, precisamente, lo que tanto Unidos como XTF-NC harán. “El alcalde ha dejado el pleno de La Laguna a la altura de una república bananera, votando el dictamen alternativo en contra del criterio de la secretaria”, dijo Ascanio al término del Pleno. “Este final esperpéntico -continuó- pone una losa más sobre el cúmulo de irregularidades cometido, dejando además la nítida imagen de dos grupos, el PP y una parte del PSOE como escuderos de CC. Los siete votos de estos dos grupos han servido para proteger a Clavijo y Díaz, no el interés general”. Ascanio añadió que “vamos a recurrir con todas nuestras herramientas jurídicas la cacicada vivida hoy”.

Por su parte, Santiago Pérez, dejó claro que caben “todas las medidas jurídicas posibles”, para, a continuación apuntar que Díaz, “ha votado en contra de la legalidad y lo ha hecho para salvarse a sí mismo”. Llamó la atención sobre lo determinante de los votos de Díaz y de Pérez Godiño. “Sin ellos se habría aprobado su reprobación y la de Clavijo por la gestión en el servicio de grúas, en el que, una vez intervenido, actuaron al margen de la legalidad y en contra de ella. Es una alcaldada sin precedentes”, dijo. Ante esta situación, en opinión de Pérez, solo queda acudir al contencioso administrativo para que anule esta votación. “Llevará tiempo, pero lo que se derive del recurso podría llegar al ámbito penal”, advirtió. “Díaz queda desautorizado para seguir al frente de la Corporación”, concluyó.

El tercer grupo en discordia con la conclusiones presentadas por PP, CC y la mitad del PSOE, el de Cs, aunque no estuvo de acuerdo con el dictamen alternativo presentado, votó a favor por entender que la reprobación política estaba más que justificada. La portavoz de Cs, Teresa Berastegui, acusó de “oscurantismo” a lo que definió como “tripartito” por el apoyo mutuo de PP, CC y PSOE. “Han presentado un dictamen en la línea de lo denunciado mostrando que no había voluntad alguna de aclarar los hechos”, señaló. “Apoyamos la condena -continuó- que supone para el equipo de gobierno incluido el PP, partido que se ha reído de los laguneros”.

El único fin posible

Durante el debate de este polémico punto, el presidente de la comisión de grúas, Antonio Alarcó (PP), defendió que se estaba dando cumplimiento al mandato del Pleno. Leyó los puntos del informe (disolución, traslado al juzgado de todo lo que en ella se recogió y la plena colaboración con la justicia) y agradeció a los funcionarios su participación. Ante las críticas de los grupos de la oposición que lo acusaron de “tapar las verguenzas a CC”, Alarcó recordó que el PP votó sí a la comisión de grúas pero, “nosotros no nos prestamos a ninguna algarada”.

“No represento solo al PP, es cierto, y me siento orgulloso de ser del PP con todo lo bueno y malo que tiene. No bailo solo ni usted tampoco”, le espetó Alarcó a Pérez que lo había acusado de moverse al son que le marca su partido para obtener el voto de CC en Madrid y evitar que se les investigue. Insistió el edil en que no se presta a “ningún maquillaje” para concluir que “hemos hecho un trabajo contundente, con cuatro puntos, lo traemos de mutuo acuerdo y se remite todo al juzgado”.

El nacionalista Jonathan Domínguez, insistió en que se estaba dando cumplimiento al mandato del Pleno con “el único acuerdo posible”. “No abanderamos intereses partidistas, no acudimos a ella para frustarla o hacer relatos novelescos, no confundimos nuestras competencias como concejales, ni nos arrogamos el poder judicial, algo que otros sí han hecho”, dijo.

las dos caras del psoe

El PSOE repartió su tiempo entre Mónica Martín y Javier Abreú. La primera condenó la forma de actuar de CC en el pasado. “No nos gusta la forma de gestionar de CC”, dijo, y criticó a las tres formaciones que abandonaron la comisión sin comunicarlo al PSOE. “Quizá los hubiéramos acompañado, incluso al juzgado”. Añadió que, “han venido cuatro horas antes de un pleno, con un dictamen alternativo, sin tiempo para estudiar esa propuesta”. Como era de esperar, Abreú no fue tan comedido en sus críticas que dirigió contra el PP. “Lo vergonzoso no es solo que Alarcó venda La Laguna para salvar el Puerto de la Cruz, sino que busque el voto de CC para tapar las vergüenzas del PP”.

Antonio Pérez Godiño por su parte acusó a las tres formaciones que abandonaron la comisión de “irresponsables”, de “tirar por la ventana” el mandato del pleno. “La propuesta que se trae es la más razonable y sensata”, dijo para, a continuación acusar de “chavismo y madurismo” a Unidos por poner en duda el dictamen. Como era de esperar la oposición estalló indignada.