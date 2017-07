Candelaria da apoyo unánime al convenio antivertido del Polígono

El pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó por unanimidad el convenio consensuado por el Cabildo con los tres ayuntamientos del Valle de Güímar para atender el auto judicial que obliga, antes de marzo de 2018, a regularizar los vertidos ilegales al mar desde el Polígono Industrial Valle de Güímar.

Un convenio que se aprobó pese a que asuntos como la supramunicipalidad de la gestión de los vertidos -como pedían Güímar y Candelaria- o la petición de crear una Edari (Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales) se quedaran fuera del acuerdo para evitar la dilación del expediente que urge ante la prórroga dada por la Justicia, que además exige un censo de los vertidos antes del 29 de septiembre.

Pese a ser el único punto del orden del día y haber sido debatido previamente en la comisión informativa, el pleno duró algo más de una hora, con la intervención de todos los grupos y del secretario municipal, que finalmente decidió que una propuesta presentada por Sí se puede, al texto a votar, no cabía, al señalar que “traer aquí la petición de una Etari o Edari sin un informe técnico me parece una temeridad”, recordando además que “el ingeniero Manuel Losada, contratado por los tres ayuntamientos, afirma que no se puede decidir qué estación corresponde al Polígono antes de que se realice la analítica, por lo que la construcción de esa estación quedó fuera” del convenio que se iba a votar.

Sí se puede, que se abstuvo en la comisión informativa, votó finalmente sí, ante la aclaración del secretario y el compromiso del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) de realizar la estación de tratamiento o depuración que corresponda, aunque Agustín Espinosa, edil de esta formación, dejó claro que “los parámetros de caudal no pueden ser los mismos de una población de 10.000 habitantes cuando hablamos de aguas industriales y no vecinales”, algo en lo que también estuvo de acuerdo el edil de Urbanismo, Fernando Alduán, que insiste en “plantear una depuradora o tratamiento secundario, que no primario, al margen de este convenio, que ahora es el mejor posible”, relató.

Güímar ya acabó el censo y Arafo lleva hoy el acuerdo al Pleno

Al igual que ocurrió ayer en Candelaria, el nuevo convenio con el Cabildo para luchar contra los vertidos ilegales en el Polígono Industrial Valle de Güímar llegará esta tarde al Pleno de Arafo, el primer ayuntamiento que aprobó el anterior sin ninguna alegación, algo que debe ocurrir hoy, y supuestamente por unanimidad, dada la votación anterior y la de ayer en Candelaria. Arafo es el municipio que más suelo y empresas contaminantes tiene, aparte de estar en su territorio la cabecera del emisario submarino que no tiene autorización. Güímar no llevará el convenio al Pleno hasta la próxima semana, aunque ya ha terminado el censo de vertidos de sus empresas.