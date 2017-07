Candelaria se prepara para recibir en agosto a 150.000 devotos de la Virgen

En un mirador del barrio de Santa Ana, con la Basílica de fondo, se presentó en la tarde de ayer el cartel, la canción y el programa de actos de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Candelaria, que darán comienzo con la lectura del pregón a cargo de la cantante, y Premio Canarias de Cultura Popular, la herreña y vecina del municipio María Mérida, el próximo 9 de agosto.

La alcaldesa, Mari Brito, señaló que el municipio espera la presencia, desde el domingo 13 al martes 15 de agosto, de unas 150.000 personas, y mostró su confianza en que la climatología sea benigna y permita el tránsito de los peregrinos por los montes. La alcaldesa calificó las fiestas como un ejemplo de valor, “en el que la propia celebración es una lección de pervivencia histórica, de empeño de un archipiélago en honrar a su Patrona, siglo tras siglo”. Para Brito, la Virgen de Candelaria es la mayor prueba de unidad y convocatoria que atesora esta tierra, “capaz de hacer caminar a miles de almas dispares provenientes de rincones opuestos”. Como novedad en las celebraciones destaca el cambio de horario de la Ofrenda a la Patrona de Canarias, que se realizará el 15 de agosto, a las 21.30 horas, y en la que se pretende recoger la esencia de las fiestas y contar con participantes de todas las islas con el objetivo de mejorar y realzar este acto de encuentro de los canarios con su Patrona.

El prior de los Dominicos, Daniel López, avanzó asimismo que la Basílica permanecerá abierta ininterrumpidamente desde las 7.30 horas del domingo 13 hasta las 20.00 horas del martes 15 de agosto, incluidas las dos noches, e invitó a los peregrinos a llevar alimentos no perecederos para las familias menos favorecidas.

El cartel de las fiestas está esbozado en tonos calientes, predominando los rojizos y amarillos en todos sus matices, lo que confiere a la pintura “mayor vistosidad, como los espectaculares amaneceres de Candelaria”, indicó Israel Castro, su autor. “No he pintado antes ningún cuadro con temática religiosa y me emocioné cuando la alcaldesa me hizo este encargo”, apuntó, al tiempo que incidió en lo mucho que ha significado, en lo personal y en lo profesional, esta oportunidad: “Siendo candelariero, poder pintar a la Virgen de Candelaria es un gesto de ofrenda al pueblo y a la propia Virgen”.

Otra de las novedades es que las celebraciones contarán con una canción oficial, Seca mis lágrimas, cuyo autor es José Díaz, “un candelariero que hoy vive en Cuba, donde escribió desde la añoranza esta composición que refleja el sentimiento de todos los canarios que están fuera”, dijo Víctor Herrera, de Bilongo, que grabó la canción en La Habana.

Manuel González

El edil de Fiestas, Manuel González, destacó que este año se han concentrado los actos de las celebraciones en dos semanas y que las fiestas “son contenidas en el gasto, más baratas, pero muy dignas”, con la ayuda del Cabildo y el Gobierno de Canarias, para traer a artistas canarios como Rosana y los hermanos Celso y Badel Albelo.