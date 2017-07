El caracol gigante, con cara de conejo, con el que Twitter ha enloquecido

Please. My rabbit. He’s very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn

“Por favor. Mi conejo. Está muy enfermo”, fue el mensaje con el que una usuaria de Twitter mostró el pasado domingo la imagen del caracol gigante que ha enloquecido al mundo. Se trata de la especie Achatina fulica, un molusco gasterópodo propio de África cuyas dimensiones llaman notablemente la atención.

Su concha puede llegar a alcanzar los 30 centímetros y, aunque en principio está catalogado como un animal herbívoro, puede ingerir cualquier cosa. Este caracol gigante es una especie invasora debido a su rápida reproducción y voracidad.

El ‘tuit’, que ya supera los 130.000 ‘me gusta’ en la red social, ha ‘desplegado’ toda una serie de respuestas en Twitter de lo más divertidas.

my dog is sick too. won’t stop eating grass. Help pic.twitter.com/nP36chnrCN

— half sharkaligator (@corneilius) 23 de julio de 2017