Carlos Garcinuño, con pie y medio fuera del Consistorio

Sensaciones encontradas. Así vivió el exconcejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP), la insólita situación vivida en el Pleno celebrado ayer en Santa Cruz. Una sesión plenaria en la que el aún edil del PP, puesto que sigue en posesión de su acta aunque fue cesado el pasado lunes en sus funciones como concejal de Urbanismo, fue el último en incorporarse. Se sentó en su sitio de siempre, junto a los los que siguen siendo sus compañeros, aunque en la bancada de la oposición había una silla vacía que parecía destinada para él. Garcinuño fue cesado tras votar en contra del expediente que adjudicaba a Joca Ingenieros la demolición del conocido como mamotreto de Las Teresitas. En los asuntos del Pleno, votó en consonancia con el equipo de gobierno (CC-PP), “voto por convicción no por disciplina” explicó después. Todos aquellos asuntos que estaban relacionados con la que fue su área de gobierno fueron retiradas del Pleno a petición de la nueva concejal de Urbanismo, Zaida González, ante la imposibilidad de estar al tanto de los asuntos cuestionados.

“Mis sensaciones han sido encontradas”, reconocía Garcinuño en los pasillos del Ayuntamiento. “Reconozco que el impacto es inicial pero después todo pasa” añadió en referencia al hecho de sentarse junto a unos compañeros que, encabezados por la primera teniente de alcalde, pidieron su cese. Remitió a los medios a la rueda de prensa que dará el martes e insistió en que “sigo siendo concejal del PP; no he sido expulsado del partido”, al ser preguntado por su asistencia al Pleno.

Cuestionado por si se le había comunicado el expediente que el secretario insular del PP, Pedro Suárez, avanzó que se la había abierto, detalló que, “nadie del partido se ha dirigido a mí, ni para comunicarme mi cese ni para informarme sobre expediente alguno”. “En ambos casos me he enterado por la prensa”, añadió. En cuanto a si va a renunciar a su acta, de sus palabras se desprende que no tiene intención de seguir. “No lo tengo decidido aún. Solo puedo decir que mi presencia aquí, de continuar, solo sería si aporta algo a la ciudad”. Garcinuño no se quedó hasta el final del Pleno. A las 13.00 horas abandonó su asiento sin despedirse de nadie de su partido, cuyos miembros se mostraron distantes con el ya exconcejal de Urbanismo, que admitió que otros miembros del Pleno sí que le mostraron su cercanía.

Al marcharse antes de que finalizara la sesión plenaria, el concejal no estuvo presente cuando el edil de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, respondió a la pregunta formulada por Ciudadanos sobre la seguridad jurídica en la adjudicación del derribo del mamotreto. Díaz Estébanez fue conciso en su respuesta. Detalló que el proyecto de demolición recoge que el solar que quede tras la demolición será cubierto con una capa de picón, que no se recoge en ninguna parte que se vaya a destinar a aparcamientos por lo que no hay cambios en el uso del suelo y por último que, en caso de que se asfalte, tampoco se incurriría en ninguna ilegalidad ya que “hay jurisprudencia que recoge que el asfaltado puede considerarse como un elemento provisional”. En cuanto a los informes que Cs exige que se realicen, el edil de Infraestructuras señaló que, “todos los informes técnicos y jurídicos son favorables, no hay ningún impedimento y así se ha informado al juzgado en todo momento. Si ustedes creen que debemos paralizar un proceso que tiene todos los informes favorables, diríjanse al juez y díganle que quieren retrasarlo”.