Cinco señales de que podrías estar saliendo con un psicópata

Los psicópatas “sofisticados” pueden ser encantadores, fascinantes e inteligentes, y puede que por eso mismo sea complicado reconocerlos.

De hecho, un psicópata a menudo parecerá la persona más interesante que jamás hayas conocido y te hará pensar quepodría ser un gran compañero, afirma la psicóloga Perpetua Neo en Metro.

Experta en personalidades ‘tríada oscura‘ afirma: “Cuando vamos a citas, normalmente somos la mejor persona que podemos ser, pero un psicópata construirá una máscara completamente falsa. Pueden pretender ser otra persona. Serán amables con la camarera y contigo. Y pueden fingir durante mucho tiempo hasta que muestren su verdadera personalidad. Todo sale a la luz cuando, por ejemplo, se muden con ellos o tengan un bebé”. Entonces revelarán su lado abusivo: abuso emocional, abuso psicológico y abuso sexual.

“Muchos psicópatas tienen mucho éxito en los negocios porque son buenos en juegos de poder y dominación. Pero no se deje engañar: son incapaces de amar, y la forma en que están conectados no les permite sentir empatía. No pueden ni cambiarán”, afirma la psicóloga Neo.

La doctora Perpetua Neo da cinco claves para reconocerlos:

Será fascinante, pero lo que dice no tendrá mucho sentido

“Generalmente lo que dice es un poco extraño, pero te quedas con la sensación de que esta persona es realmente fascinante. Las cosas no tienen mucho sentido. Este tipo de psicópatas son realmente buenos hilando historias”

Te bombardeará con amor MUY temprano

Para manipularte y que te quedes con él dará muestras de amor desde muy temprano en la relación. “Te dirá que te extrañan después de la primera cita. Que quiere pasar cada momento contigo. Que cree que eres su alma gemela o mencionará que quiere tener nietos. Todo para que pienses que puede ser una buena pareja, con futuro”

Te dirá que eres “demasiado sensible” o que estás “loca”

La doctora Neo afirma que este tipo de personas te pondrán a prueba diciendo algo ofensivo, racista o sexista, para ver tu reacción y, a continuación, decirte que eres una exagerada, que estás loca o que eres demasiado sensible.

Te hará sentir lástima por él

“Los psicópatas te llevarán a su terreno contando historias sobre sí mismos, explicando por qué tienes que sentir lástima por ellos. Te exigirán la responsabilidad de ayudarlos a superar sus problemas”.

Pensarán en las cosas de una manera “calculadora”

Como decíamos al principio, en una primera cita pueden ser exageradamente agradables con los camareros para ocultar su verdadera naturaleza, pero puedes captarla. Son muy calculadores y esta parte de su personalidad puede salir a la luz de la siguiente manera: “Por ejemplo, podrían decir:’Vamos a darle propina a la camarera, para que nos traten mejor la próxima vez’. Esa mentalidad transaccional es típica de los psicópatas”, afirma la doctora Neo.