Clavijo vuelve de vacío de su cita con Rajoy, pero aspira a pactar el apoyo externo del PP canario

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no logró cerrar acuerdo alguno durante la cita que mantuvo ayer con su homólogo estatal, Mariano Rajoy, en una cita considerada como privada por ambas partes y en la que se trató, fundamentalmente, las relaciones entre las fuerzas políticas que lideran: Coalición Canaria y el Partido Popular.

Esta reunión, que no figuraba en las agendas oficiales de ambos mandatarios, se produjo justo después de que los populares de las Islas dieran por terminadas las negociaciones que mantenían con los nacionalistas canarios para conformar un pacto de gobierno en la comunidad autónoma.

Sin embargo, Clavijo manifestó ayer que confía aún en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que garantice el apoyo externo de los diputados regionales del PP y lograr así dar estabilidad al Ejecutivo que preside, hoy en franca minoría al solo contar con 18 diputados propios y tres más que le aporta la Agrupación Socialista Gomera.

La reunión entre los dos presidentes ha servido para que Rajoy y Clavijo intercambiasen opiniones sobre “la situación política de Canarias” y para constatar que hay “voluntad de llegar a acuerdos tanto en el ámbito institucional Canarias-Estado como en la comunidad autónoma”, según se asegura en un comunicado de prensa remitido desde CC. A este respecto, el secretario general de los nacionalistas, José Miguel Barragán, recalcó que “Coalición Canaria no ha dado nunca el diálogo por acabado; es más, estamos convencidos de que sigue siendo posible llegar a acuerdos entre las dos fuerzas políticas”.

El político majorero describió el encuentro como “cordial”, y desveló que, durante el mismo, Clavijo presentó a Rajoy “una propuesta para alcanzar un pacto de estabilidad” que, en lo que respecta al ámbito autonómico, no contempla la incorporación del PP al Gobierno regional, sino una garantía de que votarán a favor de sus proyectos legislativos. “Creemos que ese pacto de estabilidad es posible -añadió Barragán-, pero igual no pasa nada”. Cuestionado sobre tal hipótesis, el nacionalista optó por recurrir a una frase coloquial para describir el escenario consiguiente: “Y si no hay nada, pues será un fíate tú de mí, que yo me fiaré de ti”.

En fuentes nacionalistas se filtraba ayer que, tras la cita con Rajoy, consideran que en la cúpula estatal de los populares no ha sentado bien el cierre de los contactos anunciado por sus representantes en Canarias. Incluso señalan que tal medida no se consultó previamente con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, algo que niegan rotundamente los comandados por Asier Antona.