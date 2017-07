Un cliente de Uber se encuentra con una escena sexual entre el conductor y la acompañante

Un hombre pidió el servicio Uber, empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado, en la localidad de Chicago, Estados Unidos, y cuando llegó el coche para llevarlo a su destino se encontró con algo que lo dejó sin palabras, y que grabó para denunciarlo a través de las redes sociales.

Según informa El Diario de NY. A los pocos minutos de trayecto, una joven que iba en el asiento delantero del vehículo comenzó a besar y tocar al conductor, hasta el punto de practicarle sexo oral.

El cliente lo grabó y avisó a Uber de lo que estaba ocurriendo a lo que la empresa respondió devolviéndole el dinero y dándole 10 dólares para su próximo trayecto.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq

— Aner Martino (@AnerMartino1) 17 de julio de 2017