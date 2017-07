Confían que 25.000 canarios voten contra la Constituyente de Maduro

La comunidad venezolana en Canarias tiene una cita este domingo en las urnas para pronunciarse sobre la Constituyente que aprobó el presidente Nicolás Maduro para modificar la Carta Magna del país y que se votará el próximo 30 de julio. Esta consulta, que promueve la Asamblea Nacional, con el respaldo de la plataforma que integra a los partidos de la oposición, la Mesa de la Unidad (MUD), persigue frenar este proceso iniciado por el Gobierno chavista para “dar más poder al régimen y silenciar al pueblo venezolano que quiere un cambio”.

Así lo valoró el líder del partido Primero Justicia en Canarias, Edelmiro García, que está esperanzado en que unos 25.000 canarios – venezolanos participen en este “plebiscito” del domingo. A su juicio, más importante incluso que lo que ocurra en esta votación en el interior del país, es lo que pase en el exterior, de manera que el rechazo al proceso activado por Maduro “suponga un golpe sobre la mesa para la comunidad internacional” ante la situación que atraviesa Venezuela.

García teme que en el país existan “problemas” este domingo para las personas que quieran ejercer libremente el voto, al no contar con el respaldo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar que la jornada discurra en un clima de normalidad democrática. Mientras que los más de dos millones de venezolanos en el exterior, que son “desplazados”, podrán votar sin las cortapisas de sus país, de donde cada vez salen más habitantes al exterior, como recalcó el dirigente opositor en las Islas. “A España están llegando semanalmente 300 venezolanos, de los que un 40% vienen a Canarias”, aseguró.

Los venezolanos que voten este domingo contarán con un total de doce mesas, diseminadas por las siete islas. En Tenerife: el Auditorio Adán Martín (Santa Cruz), el Centro Cultural de Los Cristianos y el Centro de Mayores de Los Realejos. En La Palma: La plaza Van Dale de Santa Cruz y la Casa de la Cultura de Los Llanos. En La Gomera: en la Asociación de Vecinos de Las Galanas, en San Sebastián, y en Valle Gran Rey, en El Caidero. En El Hierro, en la cafetería La Taguarita, de Frontera. En Gran Canaria: la plaza de San Telmo, en Las Palmas, y el Centro Cultural Maspalomas. En Lanzarote, en el Archivo Histórico, y en Fuerteventura, en el Museo Miguel de Unamuno.

Para coordinar esta consulta en Canarias, a principios de este mes de julio se constituyó el Comité por el Rescate de la Democracia (CRD), formado por representantes de los partidos políticos de Venezuela en Canarias, (Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Vente Venezuela y Un Nuevo Tiempo), además de la Asociación de Pensionados de Venezuela en Canarias y la Unión Canaria Venezolana. En este equipo se sumaron miembros de la sociedad civil venezolana en el Archipiélago.

El 18 J, que se ha considerado como “el acto de desobediencia civil más grande”, confía Edelmiro García que sirva para que no llegue a celebrarse las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, donde el Gobierno está presionando a los trabajadores públicos para que acudan a votar. “Venezuela quiere que haya un cambio ya y no sé lo que puede pasar si no se produce”, concluyó.