C’s no apoyará citar a Rajoy en el Pleno: “Sería un chollo para el presidente”

Ciudadanos no apoyará la petición registrada este jueves por el PSOE y Unidos Podemos para forzar al presidente el Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer este verano en un Pleno extraordinario del Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan a su partido, una iniciativa consensuada por socialistas y morados tras la intervención del jefe del Ejecutivo en el juicio por la trama ‘Gürtel’.

Así lo ha confirmado este jueves en declaraciones en la Cámara Baja el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien, no obstante ha rehusado aclarar si su grupo votará no cuando este asunto se debata en la Diputación Permanente del Congreso o si optará por la abstención.

Rivera ha insistido en que su formación prefiere que Rajoy comparezca ante la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del PP. La oposición tiene acordado citar al presidente ante este órgano, pero la comisión no volverá a reunirse hasta septiembre, sus trabajos pueden prolongarse durante meses y, en principio, la idea era llamar a Rajoy como último compareciente.

En cualquier caso, Rivera ha hecho hincapié en que es mejor citar a Rajoy en la comisión que el Pleno y por eso ha reprochado al PSOE que haya cambiado la opinión que mantenía hasta hace unas semanas y ahora pida también la comparecencia de Rajoy en el Pleno, dándole, a su juicio, un “balón de oxígeno” al jefe del Ejecutivo.

Y es que, desde su punto de vista, “es mucho más inteligente que venga a la comisión para no dejarle salida” puesto que ante los comisionados estará “más incómodo”, porque estará obligado a decir la verdad y al Pleno puede ir a dar “un mitin”.

NO PUEDE MENTIR

“Un Pleno extraordinario sería un chollo para Rajoy porque podría darnos un mitin sin ningún tipo de obligación y en cambio en la comisión de investigación se le podría someter a un careo y no podría mentir”, ha remarcado.

En cualquier caso, Rivera ha admitido que Rajoy “tiene un problema” y es que “cada vez que habla de corrupción nadie le cree”. “Tenemos un Gobierno cargado de mochilas de corrupción, con un presidente que muchos españoles creen que miente y que no dice la verdad y eso no es bueno para España”, ha añadido.

Pero, dicho esto, ha reconocido que Rajoy “ganó dos veces las elecciones”, por lo que “habrá que echarle votando en las urnas y no en los despachos”. Por eso, ha dejado claro que no apoyarán “mociones de censura de gobiernos Frankenstein” y que, “por mucho que se pida su dimisión cada cuarto de hora, si uno no tiene proyecto ni escaños suficientes no vale de nada”.

“Si el señor Sánchez quiere encabezar un Gobierno con ERC, Bildu y la antigua Convergència lo puede hacer, pero Ciudadanos no va a apoyar un Gobierno con separatistas y Podemos”, ha concluido.