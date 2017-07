“Cuando no entiendes a un médico es malo, cuando es a un político es peor”

Ni siquiera con una leve investigación en la Internet he logrado saber la edad exacta del doctor Antonio Alarcó Hernández, nacido en Santa Cruz de Tenerife (en tiempo para mí inmemorial), catedrático de Cirugía de la Universidad de La Laguna, concejal de Aguere (para no repetir), presidente de la Sección Española del Colegio Internacional de Cirujanos con sede en Chicago, 105 trasplantes reno-pancreáticos a sus espaldas, todos con éxito, y senador del Partido Popular. Es también doctor en Periodismo y el 28 de julio será también doctor en Sociología. Si les digo la verdad, no sé de dónde saca el tiempo este hombre, pero ahí estaba, a las 12 en punto, en el Mencey, a la hora exacta a la que había sido citado. Preside la Comisión de Sanidad del Senado, se me olvidaba. Su esposa, María Ángeles, es médico; tiene un hijo, Javier, cirujano plástico, y otras dos chicas que no se dedican a la medicina; y dos hermanos médicos. Su suegro era médico. Su padre, telegrafista y republicano, estuvo preso en Fyffes cuando la sublevación del general Franco. Se salvó de chiripa. Antonio Alarcó se define como un liberal, “gracias a él”.

-¿Y cómo resolvería un médico liberal lo de Cataluña?

“Ni más ni menos que como lo está haciendo Rajoy…”.

-Es decir…

“Con paciencia y sin violencia. Es el asunto más serio que tiene ahora mismo España. Si hay que tomar medidas, que seguramente sí, deberán ser equilibradas. Y Rajoy es un hombre equilibrado.

Si se aplica el artículo 155 de la Constitución, que tan de cerca nos toca a los senadores, será parcialmente, sólo hasta el punto que haga falta”.

-¿Habrá referéndum?

“No, no puede haberlo; es inconstitucional”.

-En Cataluña hay excelentes médicos.

“Yo trabajé en trasplantes con Fernández Cruz. Había una excelente Sanidad y ahora están a la cola del país en cuanto a listas de espera. Claro, los políticos independentistas catalanes se dedican a su inútil “procès” y abandonan las tareas de Gobierno y la atención a los ciudadanos. Y así les va”.

-¿Le pareció bien que el rey emérito no fuera invitado al homenaje a las primeras elecciones democráticas, a la bendita Transición?

“La versión oficial es que fue cosa de protocolo. Pero no, no lo creo; en todo caso, ignoro lo que ocurrió, pero el rey Juan Carlos era el primero que tenía que estar allí. Yo sé que está incómodo y tiene toda la razón”.

-Hombre, qué menos.

“Parece paradójico que hasta los nietos de La Pasionaria asistieran al acto y se abrazaran a todo el mundo y el rey emérito, no. No se entiende”.

-¿Es España un país corrupto?

“Hay más escándalo que corrupción, pero la corrupción que se ha producido es suficiente para que esto huela muy mal. De todas formas, el PP la ha atajado; hace cinco años que no se denuncia un caso escandaloso y el partido mantiene una tolerancia cero con los chorizos”.

-¿La exageran los periodistas?

“Hay un tiempo político, un tiempo jurídico y un tiempo periodístico que son distintos y que, cuando se juntan, crean penas de telediario, que nada tienen que ver con la realidad, en muchas ocasiones”.

-Hombre, pero chorizos, lo que se dice chorizos, los ha habido y los hay.

“La combinación entre la crisis económica y la corrupción es letal, pero tenemos que actuar con contundencia, caiga quien caiga”.

-¿Ha visto el “ABC” con Montoro? Parece que lo han trincado en casos de nepotismo.

“Montoro tiene un cargo muy difícil y siempre dice “no”, en razón de su Ministerio. No lo sé, yo creo que es un tipo legal”.

-Si ustedes se van, entran el PSOE y Podemos, es decir, la izquierda radical, hoy en día. ¿Qué será de este país?

“El PP no tiene pensado marcharse. Resistiremos. Al fin y al cabo, la política es un estado de la opinión pública, principalmente creado por los medios. Es preciso mantener el tipo. El PP tiene las mejores soluciones a los problemas de los ciudadanos”.

-¿Le gustaría que, como parece más que probable, su partido entre a gobernar en Canarias?

“Vamos a ver, el Partido Popular ha sido creado para gobernar. Mi obligación es respetar a los órganos adecuados del PP en las islas. Me muevo por la lealtad, jamás la confundo con el servilismo. Si mis compañeros opinan que es bueno gobernar con Coalición Canaria, adelante”.

-¿Los cargos hacen a las personas? Lo digo porque tienen que buscar 100 personas, o más, para meterlas en cuatro consejerías.

“No, las personas hacen a los cargos. Se tiene que encontrar a la gente mejor para que llegue y ocupe los destinos políticos asignados. Otra cosa sería absurda. Pero el PP se mueve por programas, no por cargos”.

-¿Usted peca un poco de egocéntrico?

“No. Yo me pongo un cinco cada mañana, cuando me levanto, y me dedico a trabajar. Que piensen lo que quieran”.

-Y con un coche que tiene usted, lleno de papeles, desordenado, caótico, ¿cómo puede hacer tantas cosas sin un cierto orden?

“Mi desorden es sólo aparente. En mi casa no me dejan ser desordenado y en el coche encuentro todo lo que busco”.

-¿Qué le gusta más, operar en un quirófano o hacer política?

“Yo hago política como opero. No cambio nada. Opero seriamente y me puedo equivocar, pero no de una manera negligente. En política, lo mismo”.

-¿Por qué dice usted que el silencio no es rentable?

“Este es el título de un libro que leí cuando estudiaba periodismo; y su concepto me gustó y el título lo he asumido, incluso como cabecera de mis artículos. Yo creo, como el autor, que lo imprudente es callar. Yo personalmente prefiero equivocarme hablando”.

-¿Qué nos pasa con la Sanidad en Canarias? No me diga lo de siempre, que es muy buena.

“Sufrimos graves problemas de gestión sanitaria; y hay que mejorarla. El consejero Baltar sabe lo que hace, es un experto. Pero se han hecho las cosas mal. El Tratado de Lisboa habla del modelo de financiación. Nosotros no tenemos realmente una Sanidad pública gratuita, sino financiada públicamente. Puede parecer lo mismo y no lo es. Y la concertada y la privada son pilares fundamentales para lograr el éxito. No, no estamos en los mejores momentos, es preciso mejorar la gestión. Ah, y por supuesto creo en el mecenazgo, no como otros. Cuando más fuerte sea, mejor. Es absurdo despreciar a la gente que quiere ayudar aportando dinero y material para mejorar la Sanidad”.

-La izquierdona quiere hacer política con todo, hasta con el estado del bienestar, hasta con la salud de los ciudadanos. ¿Le repele?

“Lo de combatir el mecenazgo ha sido un asunto abyecto e impresentable”.

-¿Y el estado del bienestar?

“Es imposible sin acuerdo. Hay que sacar la Sanidad de la ideología, por ejemplo. Yo opero con el mismo cariño a uno de Podemos que a otro del PP, estaría bueno. Lucho en el Senado por un pacto sanitario, un pacto sincero, buscando la seguridad de los españoles en materia sanitaria. Es un disparate hacer de la Sanidad materia ideológica. No se sostiene”.

-¿Sin regatear recursos?

“La vida humana es muy importante, no tiene precio pero tampoco se puede dejar de atender lo demás. Una vez, hablando del PIB con un economista muy cualificado de este país, le dije que el PIB no es nada sin sentimientos. A los datos fríos hay que unir el entusiasmo, el sentimiento y hasta el sentido común. China tiene uno de los PIB más elevados del mundo y malviven allí millones y millones de pobres. Por ejemplo, si mañana abriéramos la puerta a la cirugía estética (no a la plástica) en la sanidad pública, no podríamos, no habría dinero, ni medios. Es preciso tener una cartera de servicios pactados para toda España”.

-¿De dónde saca usted el tiempo para ser senador, concejal de La Laguna y médico?

“Es que yo disfruto con todo esto. Llevo nueve años en excedencia de mi cátedra, porque soy senador del Reino, pero me paso muchas horas, trabajando, gratis, en el Hospital Universitario de Canarias; y también en un hospital privado (Quirón) y en mi consulta”.

-Usted sí que hace por el estado del bienestar, entonces.

“Que, por cierto, nació en Alemania y España tiene uno de los mejores del mundo. Pero es preciso hacer pedagogía de la política, es bueno explicar bien a la gente lo que estamos haciendo. Porque cuando no entiendes a un médico es malo, pero cuando no entiendes a un político es todavía peor”.

-¿Cómo se define políticamente?, y perdone la pregunta idiota de la entrevista.

“Como un liberal. Mi padre, que era un hombre de la República, pero sin rencor alguno, sin odio a nadie, me enseñó a ser liberal. En mi familia, en mi casa, se respiraba esta ideología. Puedo decir que la mamé”.

-¿Su modelo es Rajoy?

“Rajoy es un hombre paciente, con una grandísima memoria, con un humor excelente en la corta distancia y una persona profundamente preparada y honesta”.

-Ya le pregunté por Montoro.

“Montoro tiene una cartera incómoda y restrictiva”.

-¿Qué le parece la actitud de Podemos y la florecita?

“Los demás pueden hacer lo que quieran. Yo reivindico el espíritu del 78 y me siento orgulloso de lo que hizo mi pueblo en la Transición; cada uno que asista a los actos disfrazado de lo que desee, hasta de florista”.

Paga él su cortado y mis cañas, sentados ambos en la terraza del Mencey, en medio de un ruido ensordecedor porque a alguien se le ha ocurrido reparar el césped. Que sea para bien. El teléfono del senador Alarcó no para de sonar y es que tiene que leer su tesis en Sociología -otra más- a finales de julio. En fin, sacará tiempo de donde no hay. Fran Pallero hace las fotos, sin demasiados remilgos, como a mí me gusta.