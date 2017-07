Cuarenta años de la mayor gesta de un equipo regional en el fútbol canario

El 2 de julio de 1977, el fútbol regional de Tenerife alcanzó su cota más alta con el título de campeón de España de aficionados que logró el histórico Toscal CF ante el Almansa. Hoy sábado se conmemoran los 40 años de aquella gesta que paralizó a toda una isla por unas horas. El equipo entrenado por el emblemático Enrique Sanfiel, el Sordo, se proclamó campeón de Tenerife y comenzaba las eliminatorias con equipos del resto del país.

El primero fue el Artesano de Gran Canaria, que cayó eliminado por el equipo chicharrero. En la isla vecina empataron sin goles y en Tenerife se impuso el cuadro tinerfeño por 2-0. Por proximidad geográfica se midió al Pedro Lamata de Ceuta, el Toscal lo superó con solvencia en los dos partidos

El rival más complicado llegó en semifinales, donde el equipo blanquinegro se enfrentó al filial del Sporting de Gijón. Julio Luis fue el artífice de aquel partido, ya que detuvo una pena máxima nada más empezar el choque. Ese encuentro acabó 1-1 y el Toscal superó la eliminatoria en la Isla. Esperaba en la gran final el Almansa.

En el Polideportivo Municipal de la localidad albaceteña se disputó la ida de la final del Campeonato de España de Aficionados. El partido se aplazó 24 horas con el campo lleno de público, porque el colegiado del encuentro, el vallisoletano Ausocua, de Primera División, recibió un telegrama del Comité Nacional de Árbitros por el que se le indicaba que el choque se jugaría el domingo.

El conjunto isleño cedió por 2-1. La vuelta se disputaría en un abarrotado Heliodoro Rodríguez López, donde el Toscal daba la vuelta a la eliminatoria tras superar al Almansa por 4-2.

Los jugadores que participaron en aquella gesta fueron: Joaquín, Domingo, Arteaga, Afonso, Sendi, Sánchez, Juan Emilio, Nino, Julio Luis, Ananías, Pepito, Manolo, Juanito, Esteban, Gabriel, Óscar, David Amaral, Mendoza y Jesús. El cuerpo técnico estaba formado por Enrique Sanfiel, como primer entrenador; Carmelo Marrero, segundo, y Joe, el masajista. “En esa época, el Toscal tenía un equipazo. Enrique Sanfiel, más conocido como el Sordo, fichó a lo mejor que había. Era como una selección con los mejores jugadores de Tenerife. Quedamos campeones varios años, pero en la temporada 1976-1977 llegó lo mejor que le ha pasado al fútbol regional. Por ese hecho me gustaría que permaneciera en el recuerdo una gesta que en aquella época fue inmensa. Quedamos campeones de España de aficionados con todos los jugadores de Tenerife, excepto Sánchez, que estaba haciendo el servicio militar. Teníamos una defensa muy fuerte con Juan Emilio, Gabriel o Manolo, y dos jugadores arriba que marcaban diferencias en la categoría, Ananías y Pepito Rivero”, recuerda el centrocampista Diego Mendoza. “En aquellos tiempos no había envidias entre los compañeros porque todo el mundo sabía que había un once tipo que era el que jugaba casi siempre, y el resto se tenía que aguantar”, asegura el exjugador del Toscal CF.

Mendoza recuerda aquella histórica eliminatoria contra el conjunto manchego. “En el partido de ida que jugamos en Almansa perdimos 2-1. Veníamos en el avión cabreados por la derrota, pero con la esperanza de que ese resultado lo podíamos remontar en el estadio. Llegó el día del partido y nunca vi tanta gente. El Heliodoro Rodríguez López registró un llenazo, con cerca de 12.000 espectadores. Se adelantaron ellos en el marcador por medio de un penalti, pero logramos empatar también de penalti. Tras ese gol, jugamos un gran partido y nos pusimos 4-1. El Toscal fue muy superior a un Almansa que tenía algunos jugadores profesionales. Recuerdo que con el 4-1 le pedí el cambio a Sanfiel porque quería que David Amaral, con 18 años, jugara unos minutos y también participara de la fiesta. Además, por motivos laborales me perdí algún partido y los jugó David en mi lugar. Tuve que engañar a Sanfiel simulando una lesión para que entrara David. Se produjo el cambio y ellos marcaron el 4-2 tras un fallo precisamente de Amaral. Sanfiel se dirigió a mí y me dijo: “Mendoza, nunca más”. Al final del partido lo celebramos por todo lo alto, fuimos a la sociedad en la calle San Miguel y de allí nos marchamos a La Taurina, donde cenamos para celebrar el triunfo. Por ganar ese título nos dieron 5.000 pesetas de prima a cada jugador”, relata Mendoza.

El exjugador del Toscal hace especial hincapié para que esta gesta no pase desapercibida. “Espero que el próximo año la Asociación de la Prensa Deportiva (APDT) tenga en cuenta para el Premio Leyenda al Toscal Club de Fútbol, como historia del fútbol regional, porque no conozco a ningún equipo canario que haya quedado campeón de España”.

El exjugador lamentó la pérdida del trofeo, que está en paradero desconocido. “Me queda pena porque no se sabe dónde está ese trofeo. La sociedad del Toscal fue un desastre, porque desaparecieron todos los recuerdos de aquella época en el que el barrio del Toscal y su club de fútbol pusieron en el nombre de Tenerife en lo más alto”, concluye Diego Mendoza.

“Grabado en la retina”

Otro de los principales bastiones de aquella gesta histórica fue el guardameta del Toscal CF Julio Luis Pérez, hoy en día vicepresidente de la UD Granadilla Tenerife Egatesa de féminas. “Lo que conseguimos aquel año con el Toscal nunca se me irá de la retina. Recuerdo que al acabar el partido perdí la camiseta. Nunca supe quién se la llevó. Lo festejamos con la afición en el terreno de juego. Pasadas unas horas, cuando estábamos cenando, seguía teniendo las pulsaciones a 120. El estadio estaba a rebosar, con una afición volcada con su equipo. Son imágenes que las guardo en mi memoria con mucho cariño y emoción”.

Hoy se celebra el aniversario en el Real Casino

Esta noche, a partir de las 20.30 horas, los exjugadores del Toscal cenarán en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife para recordar aquella gesta y, de paso, a antiguos compañeros ya desaparecidos. Incluso, dos exjugadores que no participaron en la conquista porque pertenecieron a otra etapa del club, Chicharro y Jurado, se desplazan desde sus lugares de residencia, Bilbao y Cádiz, con el fin de compartir el emotivo encuentro de un club y de unos jugadores que hicieron historia. Felicidades a la familia toscalera.