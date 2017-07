Diez años de la reapertura del Museo Eduardo Westerdahl

El pasado miércoles, 28 de junio, el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew), del Puerto de la Cruz, cumplía su décimo aniversario desde su reapertura, en 2007. “Celebramos que hace 10 años dimos luz a tantas obras que estuvieron ocultas más de cuatro décadas”, relata para DIARIO DE AVISOS su director, Celestino Hernández. Fue en ese año cuando se decide que la Casa de la Aduana se convertiría en la contenedora de la gran colección de Eduardo Westerdahl. “Su patrimonio era de primer orden, lleno de obras de lo mejor del arte canario del siglo XX”, sentencia Hernández.

La celebración del décimo aniversario estuvo acompañada de la inauguración de una exposición de fondos bibliográficos que se conservan en el Instituto de Estudios Hispánicos (IEHC) coordinada por Margarita Rodríguez Espinosa. “A ella le pedimos realizar una selección de libros y documentos donde apareciera Eduardo Westerdahl o tuvieran relación con su legado”, añade Celestino Hernández.

Eduardo Westerdahl (1902-1983) fue un reconocido crítico de arte y escritor, que dejó para los isleños su Gaceta de arte. “Esta muestra que hoy se guarda en su museo hasta el día 17, recoge obras de artistas contemporáneos, como Óscar Domínguez, Guezala o Maruja Mayo”, apostilla. Además, la exposición incluye el único libro de creación propia de Westerdahl, Poemas de sol lleno. “Todos los volúmenes son ediciones de los años 20 o 30”.

El Macew nació el 28 de marzo de 1953, señala Celestino Hernández. “En 1965, Westerdahl ve que su proyecto no termina de consolidarse y abandona la idea”. Desde entonces hasta 2007 toda la colección permanece guardada en un almacén. “Hasta el 28 de junio, cuando se produce la reapertura”. Su actual director está satisfecho con todo lo que se ha conseguido en este tiempo. Lo dice orgulloso, con el respaldo que le dan las visitas anuales al museo. “En estos 10 años el Macew está entre los 10 museos de arte más visitados de Canarias”, subraya. Un mérito que han conseguido a base de trabajo constante.

El museo recibe un gran número de visitantes extranjeros, el 85%. Las visitas nacionales apenas representan el 10%. Menos son los canarios interesados en visitar la colección de Westerdahl. “Para incentivar las visitas entre los locales programamos visitas guiadas con los escolares. Ahora nos vienen del colegio Juan Cruz Ruiz, Casa Azul, Maico, Virgen del Mar y del IES Los Cristianos”.

Celestino Hernández todavía no se cree estar celebrando esta fiesta. “La puesta en funcionamiento de este museo no deja de ser un auténtico milagro”, declara orgulloso. Recuerda que el Macew depende del IEHC y no cuenta con muchos más apoyos, tan solo el Cabildo insular ha colaborado cediendo el espacio en la antigua Casa de la Aduana.

Un milagro necesario para la divulgación del arte en Canarias.

Un contenedor de arte canario que no visitan los canarios

El Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl es uno de los centros de arte más visitados de Canarias, pero no precisamente por los canarios. Son los extranjeros los que se sienten atraídos por la colección del pintor y crítico de arte, representando el 85% del total de visitantes. Nacionales y locales no llegan al 15% .