Domínguez: “Las negociaciones con CC son una montaña rusa”

El presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, definió ayer las negociaciones de su formación política con Coalición Canaria para conformar una alianza gubernamental a nivel autonómico como “una montaña rusa”.

Domínguez realizó estas declaraciones mientras ejercía como anfitrión de su colega catalán, Xabier García Albiol, de visita en la Isla que se interpreta como un mensaje de apoyo desde Génova a su organización regional, y con la mención de la atracción ferial alude a los vaivenes registrados desde el inicio de los contactos con los nacionalistas, y que ahora atraviesan (por utilizar el ejemplo del realejero) en plena cuesta arriba.

Durante la semana pasada, los desencuentros políticos entre CC y PP se sucedieron hasta tal punto que se suspendió la reunión prevista para el viernes entre los dos equipos negociadores, si bien Domínguez desveló ayer que lo normal sería que el próximo viernes volvieran a sentarse en una mesa para reanudar los trabajos.

Otro de los datos aportados ayer por el líder insular del PP es que, a pesar de la suspensión de la semana pasada, lo cierto es que los contactos no llegaron a interrumpirse del todo, por cuanto hubo intercambio de documentación entre ambos equipos, tareas que comandan María Australia Navarro en las filas del PP y José Miguel Barragán por parte de CC. En dicha documentación se pone negro sobre blanco a los acuerdos ya cerrados y se erspecifican las propuestas propias en aquellos asuntos aún por acordar.

Lo cierto es que desde la filas de Coalición Canaria se registran fuertes tensiones internas, dado que no son pocos los reacios a ceder más de cien altos cargos autonómicos que hoy ostentan los nacionalistas en una tarta en exclusiva y que pasarían a ser ocupados por los del Partido Popular.

Por si fuera poco, los retrasos que puedan darse no parecen preocupar a Coalición, y no son pocos los que sospechan que el actual presidente regional, Fernando Clavijo, prefiere esperar a las primarias del PSOE, el 23, en Canarias, por cuanto considera que uno de los candidatos con más posibilidades -el grancanario Ángel Víctor Torres- es afín a renovar el pacto con los nacionalistas, a pesar del fiasco que supuso a principios de legislatura y que acabó con la expulsión de los socialistas por parte del propio Clavijo.

El PP no está dispuesto a que los contactos se prolonguen ‘sine die’

Aviso claro para Coalición Canaria: el Partido Popular no está dispuesto a que las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno de Canarias se prolonguen excesivamente.

“No estamos por la labor de hacer perder el tiempo a nadie y de perderlo nosotros”. Este aviso, que deja pocas dudas al respecto, fue enviado ayer por el presidente del PP en Tenerife, Manuel Domínguez, y recoge el sentir unánime entre los suyos:cuanto más tienpo pase, mejor para los nacionalistas y peor para los populares, que siempre guardan en la manga el as de su inmejorable posición parlamentaria, dado que son la clave para la supervivencia del actual Ejecutivo, tan débil que apenas ni alcanza un tercio de los diputados regionales.

Respecto a los encontronazos de la semana pasada, la desconfianza en el PP es tal que no descartan que se trate de una estrategia de los nacionalistas para tensar la cuerda y aparentar una firmeza negociadora de la que en realidad carecen. Sea como fuere, asuntos como la Televisión Canaria o el reparto de áreas fundamentales (por ejemplo, Economía) son los frentes en los que hoy se dirime la parte más complicada de un acuerdo que no estaba tan cantado como algunos preveían.