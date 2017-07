Otorgan Matrícula de Honor a la alumna cuya familia reclamó

La joven estudiante del IES Luis Cobiella Cuevas, a quien el claustro no concedió la Matrícula de Honor, en favor de otra alumna hija de la secretaria del centro, tiene ya su justo reconocimiento acádemico. Lo decidió Educación de forma excepcional ante la coincidencia de los dos expedientes académicos, con la misma nota.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias comunicó el pasado 12 de julio a ese instituto de secundaria, la resolución que concede la Matrícula de Honor a la alumna del IES Luis Cobiella Cuevas cuya familia solicitó la revisión del expediente y que tuvo que soportar duras críticas por parte del claustro de profesores, que llegó a emitir un comunicado en el que acusó a la madre de generar un situación injusta.

La resolución de Educación, que firma la Dirección General de Promoción Educativa tras el expediente abierto por la Inspección en La Palma, tiene fecha del 12 de Julio. Lamentablemente, el IES Luis Cobiella Cuevas no informó a la afectada sobre la resolución de la Consejería de Educación hasta seis días después de la fecha en la que lo recibió, y solo cuando la Consejería exigió que se diera la información a la familia de la afectada.

Según relató la madre de la alumna afectada, la subdirectora del centro trasladó su disculpas a la familia, reconociendo que aplicaron criterios “propios” para otorgar la matrícula. El malentendido se resuelve con la entrega de una quinta matrícula, un hecho que según explicó la madre reclamante, “es una decisión enormemente acertada dada que los expedientes de las dos alumnas eran iguales”.

Tal y como figura en la reclamación presentada el pasado mes de junio por la madre de la estudiante, fueron algunos profesores del propio centro quienes revelaron que se estaba produciendo un trato de favor a la hija de la secretaria del IES Luis Cobiella Cuevas, asegurando que los responsables de esa decisión, entre ellos el jefe de estudios del centro, ocultaron el nombre de la receptora de la Matrícula de Honor sustituyéndolo días más tarde por el de la otra estudiante.

Asegura la madre que estos profesores quisieron evitar, revelándole lo que ocurría, que su hija no recibiera el reconocimiento académico a un expediente envidiable ganado a pulso por su hija, con una enorme capacidad de esfuerzo que le ha valido para capacitarse en otras enseñanzas en paralelo a sus estudios de Secundaria.

La alumna perjudicada, llegó a pedir a su madre que no presentara reclamación para no afectar a la otra compañera beneficiaria de la Matrícula de Honor, una petición que la madre no atendió, por considerar que se trataba de una clara situación de injusticia que lesionaba los derechos de su hija.

El director del Centro y el jefe de estudios del IES Luis Cobiella Cuevas llegaron a defender la decisión, ahora anulada, del equipo docente, y argumentaron, cuando este periódico se hizo eco de la situación, que “aunque tenían expedientes iguales, valoramos otros aspectos académicos para tomar la decisión”, aunque no precisaron cuáles fueron esos otros aspectos.

La madre de la alumna perjudicada por esa injusta decisión aseguraba en la reclamación presentada en la Inspección Educativa que “nos hemos sentido coaccionadas a la hora de presentar la reclamación porque no queremos que mi hija pueda verse perjudicada en las redes sociales. Hemos pedido por favor a varios profesores que nos enviaran las captura de pantalla de la lista de matrículas de honor en las que aparecía mi hija, pero se han negado diciendo que mi hija se va este año del centro pero ellos tienen que continuar trabajando allí”. La madre de la alumna se sinceró afirmando el pasado mes de julio que “no queremos problemas, pero sentimos una profunda tristeza y una enorme decepción al comprobar cómo funciona el sistema, como se favorece a una alumna por ser hija de quien es”.