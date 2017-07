No tienen micrófonos, ni falta que les hace. No necesitan un realizador dándoles paso o productores localizando, gestionando o sobreponiéndose a los imprevistos. Ni los maquillan ni necesitan técnicos de sonido o iluminación empaquetando la situación. Quienes en el bar de abajo hacen a diario un informativo de primerísimo nivel no se apoyan en escaletas o guiones conocidos o desconocidos. Su metodología es otra. Cuentan las cosas que pasan caminando sobre un hilo conductor desordenadamente ordenado. Abordan los asuntos según les sale o duele, no dan rodeos, se sientan, piden café o cerveza, presentación, nudo y desenlace. Tocan todos los palos que les da la vida. No dejan nada en el tintero. Tampoco en el cenicero. Hacen una foto nítida, completa, cierta y sincera de la realidad que se respira a pie de calle.

Sin conservantes, tal cual. Fracasos o inquietudes laborales, urgencias para las que no siempre hay solución o respuesta, desánimos familiares, dudas afectivas, insomnios económicos que convierten el fin de mes en un horizonte inalcanzable. Todo en boca de todos. El informativo que hacen los que se sientan en el bar de abajo es siempre en directo. Quienes lo conducen describen periplos administrativos, facturas impagables, aprobados y suspensos, papeleos interminables, amores, intervenciones quirúrgicas que no pueden esperar, ofertas de trabajo, desamores, hijos indomables y padres o abuelos haciéndose un hueco (intentándolo) en el planeta de la dependencia. En el bar de abajo se habla de fútbol, pero lo justito. Los comunicadores que pasan por el bar de abajo son más de las ligas sanitarias, docentes y laborales. Sufren la política pero no la siguen, es la política la que los persigue a ellos, la que asoma cuando cada mañana bajan de la cama cruzando los dedos para que las cosas salgan bien o al menos un poco mejor.