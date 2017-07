Ya saben ustedes, porque lo han leído aquí, que el otro día celebró su congreso el PNC, que concluyó con un ágape -de pie, pero agradable- en el Hotel Escuela Santa Cruz. Fui invitado y permanecí allí un ratito, a saludar a los amigos, más que nada. Escribo esto con cierto retraso porque me había olvidado, aunque ustedes pudieron leer el pasado lunes una entrevista con Juan-Manuel García Ramos, publicada aquí. Excelente por las respuestas, porque las preguntas eran mías, así que no me puedo calificar a mí mismo. El PNC, pasito tun-tun, es todo un referente moral para el nacionalismo canario. Ha sido brillante Juan-Manuel cuando dijo que “nosotros tenemos un contrato con España y con Europa”, como dando a entender que aquí no se cometen locuras como en Cataluña, sino que el nacionalismo hay que llevarlo por la vereda que corresponda y todo a su tiempo. El PNC es un partido centenario, en el que confluirán -digo yo- Coalición Canaria y Nueva Canarias. Sólo desde la unidad nacionalista podremos ser fuertes dentro del Estado, sin necesidad de aventuras secesionistas a destiempo, que lo desvirtúan todo, como repito que ocurre en Cataluña. Yo estoy harto del puto “procés”, que además ellos lo escriben con el acento al revés (procès), imitando a los franceses, que se atreven, además, a poner más de una tilde por palabra, cosa imposible en castellano. En fin, que el congreso del PNC, al que asistieron también algunos invitados, fue un éxito y sus ponencias y el discurso de su reelegido presidente, magníficos. Qué diferencia con la jaula de grillos de Coalición Canaria, que ahora negocia un Gobierno con el PP. A ver dónde mete Clavijo sus cientos de enchufados si tiene que ceder cuatro consejerías. No va a haber pan para tanta boca. Que tomen ejemplo del PNC; referente de desprendimiento y de fervor por Canarias.