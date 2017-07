El socialismo improbable

Recuerda Álvarez Tardío, y lo hace cargado de oportunidad, que tanto González como Guerra siempre tuvieron muy claro que el PSOE, partido de mayorías, no podía permitirse aventuras que pusieran en peligro el voto de los moderados. Así fue, y décadas después así debería ser. También ahora el discurso de los socialistas debe resultar ideológicamente digerible, capaz de lograr que un ejército de contribuyentes se sienta cómodo, reconocible. Millones de votantes que hicieron posibles las victorias del PSOE son tan permeables a una idea más social de país (contrapeso del PP y adyacentes) como impermeables a la izquierda-izquierda que Sánchez propone y que, aquí, en las Islas, están merodeando los candidatos de las primarias en Canarias, embarcados como están en la construcción de un hilo conductor que agrade a la militancia. Como apunta el profesor de Historia del Pensamiento Político, los socialistas están alejándose de la centralidad (¿para siempre?). También en las Islas. Maniatados por el sanchismo dinamitan la posibilidad de acuerdos de gobierno con el PP, y buscando el calor de los militantes los candidatos colocan como idea central echar a Coalición. Si con el PP no y con CC tampoco, ¿con quién? Llevándolo hasta sus últimas consecuencias, solo les queda esperar a que en las próximas elecciones autonómicas PSOE, Podemos y NC sumen más de treinta escaños, posible, sí, pero tremendamente improbable. Con el sanchismo que tanto gusta a los militantes (y tan poco a los votantes) todos los partidos de las Islas ganan algo; menos el PSOE. Sánchez lidera un viaje a ninguna parte. Más vale a los candidatos socialistas de por aquí no caer en la tentación de imitarlo. Escribe el profesor Álvarez Tardío que el PSOE tendría que apostar por una posición respetable de centro-izquierda. Aquí, en las Islas, los candidatos a las primarias deben proponer un viaje a alguna parte.