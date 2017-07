“Entendemos a los examinadores, pero la huelga nos está arruinando”

El conflicto de los examinadores de Tráfico oculta una tragedia para miles de canarios que ven frustradas muchas de sus esperanzas, que pasan por algo tan elemental como es optar al permiso de conducir. Aunque con el mismo derecho, más allá del clásico joven que acaba de cumplir 18 años, edad mínima para acceder al mismo, están los que requieren del mismo para conseguir un puesto de trabajo. Y todo ello, como nos explica el presidente de la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial, Javier Báez, por aproximadamente 3 millones de euros de un sector que genera en tasas anualmente 70, pero la Dirección General de Tráfico se comprometió a un complemento salarial del que luego ha renegado. Lo peor, por venir.

-¿Cuántas personas no han podido examinarse del permiso de conducir en la provincia tinerfeña desde el inicio de los paros?

“Aproximadamente, unos 2.500 desde el inicio de los paros, que han tenido lugar los lunes, martes y miércoles de cada semana desde el pasado 19 de junio. Sólo en esta provincia. Hay que tener en cuenta que estamos, por decirlo así, en temporada alta, cuando se registra más afluencia, y que comprende desde junio a octubre”.

-¿Y en toda Canarias?

“La suma total en el Archipiélago es, aproximadamente, de unas 4.500 personas que no han podido examinarse. Allí son menos porque la huelga ha tenido un seguimiento prácticamente unánime en esta provincia, mientras que en la de Las Palmas hay cuatro examinadores que han seguido trabajando”.

-Considerando que los paros terminan con el mes, ¿qué previsión tienen de exámenes suspendidos por esta causa?

“Serán unos 4.750 en toda Canarias. Desde el 19 de junio hasta el 31 de julio”.

-¿Hasta qué punto podrá rebajarse esa cifra en agosto, mes en que no hay convocados paros de los examinadores?

“Lamentablemente no se podrá rebajar la cifra. Eso se debe a que parte de la plantilla de examinadores disfrutará de su período de vacaciones. Pero, sobre todo, se debe a ese tapón creado por los paros de exámenes sin hacer. Sencillamente, la Jefatura provincial de Tráfico no tiene capacidad para recuperar los que no se han podido examinar y atender a los que pretendan hacerlo en el mes de agosto. Le puedo dar un ejemplo muy claro de ello. En la carpeta de previsiones que hemos recogido hoy, 27 de julio [ayer para el lector], las fechas ya llegan al 17 de agosto. La que presentamos mañana, con suerte podrán examinarse a finales de agosto. Con mucha suerte. Es decir, los que en circunstancias normales harían la prueba la semana que viene, ojalá puedan llevarla a cabo a finales del mes que viene”.

-En caso contrario, lo tienen muy complicado, por cuanto los examinadores inician el 1 de septiembre una huelga general indefinida. ¿Cuántos exámenes se verían afectados en Canarias si esa

huelga se prolonga durante todo septiembre?

“Si se prolonga durante todo el mes de septiembre, nuestras perspectivas son incluso peores de lo ya sucedido: más de 5.000 alumnos entre las dos provincias”.

-Como gran conocedor del día a día, entiendo que sabrá de auténticos dramas personales por esta causa…

“No se hace una día. Desde el joven que aspira a ganarse su propio pan como repartidor de, por ejemplo, una pizzería y lo único que le hace falta es la licencia para ciclomotores, a una señora que reside en el Norte o en el área metropolitana y que ha logrado un trabajo como, por citar otro ejemplo, camarera de piso en un hotel del Sur, pero le hace falta el permiso para desplazarse. Sabemos de la tasa de paro que hay, y las oportunidades de trabajo hay que aprovecharlas. Sé de algún caso peor, que tiene lugar en Valencia, donde un grupo de personas llevan más de un año y medio preparándose las oposiciones para los bomberos y, al no poder obtener el permiso, todo su esfuerzo puede resultar inútil porque es tal la demora allí que no habrá nuevos

exámenes hasta el próximo octubre”.

-¿Cómo ven desde las autoescuelas el conflicto entre examinadores y la Dirección General de Tráfico? ¿Quién tiene razón?

“Entendemos a los examinadores y los motivos de su malestar, porque tenían un compromiso adquirido por la Administración desde 2015, y ese compromiso sirvió para que esta huelga de ahora se desconvocase ese año. Algunas partes de dicho compromiso se han ido cumpliendo, pero la más importante no, que es la de un complemento específico que supone unos 240 euros brutos mensuales para cada examinador. A día de hoy no lo han cumplido. Les entendemos, porque la DGT no ha cumplido, pero no los podemos apoyar porque nos están llevando a la ruina. Nosotros reclamamos que tanto la DGT como los examinadores tomen conciencia del daño tan grande que están creando tanto a estas empresas, que muchas son pequeñas y conllevan un gran esfuerzo sacarlas adelante, como a todas esas personas a las que se les está impidiendo un derecho tan simple pero básico como es poder obtener su permiso de conducir. Es verdad que si la DGT se comprometió, debería cumplir, pero hacemos un llamamiento a ambas partes para que alcancen algún tipo de acuerdo”.

-¿Por 3 millones de euros?

“Para toda España. Solo con las tasas gana más de 70. Absurdo”.