El entorno de Soria atribuye a Montoro la filtración de la cuenta de su madre

El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria está escribiendo un libro de memorias en el que “cuenta algunas cosas” sobre sus entonces compañeros en el Gobierno estatal, según confirmaron ayer fuentes cercanas al también expresidente del PP canario. Sin embargo, aseguraron que el episodio que ha trascendido a través de El Mundo, sobre que su dimisión la precipitó que el ministro de Hacienda le comentara a Rajoy que su madre tenía una cuenta en Suiza, no se lo ha contado Soria a ningún medio, por lo que el entorno del exministro atribuye al propio Montoro el que este detalle haya llegado a algunos medios.

El libro de memorias está sin pulir, según las referidas fuentes, que han indicado que El Mundo ha publicado detalles “en base a cosas que el exministro ha hablado con gente y ha ido contando, pero lo de la cuenta de la madre en Suiza no salio de él”. Entre los más cercanos al exlíder de los populares canarios se piensa que Montoro ha filtrado tal episodio de la cuenta de su madre, que, si bien él ya la había declarado al fisco y no tenía mayor inconveniente, la realidad es que le hubiera obligado a mezclar a un ser querido con sus explicaciones en el Congreso, por lo que decidió dimitir. El expolítico grancanario no tiene decidido aún publicar esas memorias, porque, según las fuentes, le conviene un perfil bajo pues se dedica ahora a la consultoría, y no le conviene enfrentarse con su partido y sus compañeros. “Otra cosa es que termine el libro y lo guarde hasta el momento oportuno”, aseguran desde el entorno del exministro.

Ayer Montoro evitó explicar el uso de datos fiscales de su excolega en el Gobierno y se mostró crítico con que exministros escriban en libros lo que no dijeron cuando estaban en el cargo. Al final de un coloquio en el Club Antares de Sevilla, Montoro dijo: “Acabaré algún día y el día que acabe lo que yo no haré es escribir el libro donde diga lo que no dije en su momento, cuando lo tenía que decir en el sitio en que lo tenía que decir. Eso es lo único a lo que yo aspiro en la vida: a la coherencia”, informó El Mundo.

“Eso gusta mucho, da mucho juego y todo el mundo tiene que vivir, yo lo entiendo y lo respeto mucho”, ironizó. A los periodistas no negó que pasara a Rajoy datos fiscales de Soria y se limitó a asegurar que él “públicamente” no suministra este tipo de información. Preguntado sobre si facilitó esos datos a Rajoy, se limitó a responder: “No puedo informar públicamente de ningún contribuyente ni de su situación tributaria”. Y ante la insistencia de la prensa, Montoro se quejó de que los periodistas se interesen por el caso de Soria, cuando hay temas más relevantes en la economía.