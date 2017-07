Existe riesgo de derrumbe en los pisos altos de la casa quemada

A primera hora de la mañana de ayer, el arquitecto y el aparejador del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma realizaron una inspección del estado en que se encuentra el inmueble del siglo XVIII que ardió la madrugada del pasado sábado. En principio, los técnicos no perciben que el incendio haya afectado a la estructura del edificio, que era la principal preocupación después de que se viniera abajo uno de los tejados. Si bien, en la inspección que realizaron en la zona del inmueble que da a la calle Trasera, donde se encuentra la Bodeguita del Medio, existe en los pisos superiores el peligro de derrumbe de una losa de hormigón y los restos de su estructura portante que prácticamente desapareció por el fuego.

De momento, tampoco se podrá acceder a los tres locales comerciales que se vieron afectados en la calle Real, fundamentalmente por la acción del agua, hasta que no se retiren los escombros acumulados en el piso superior, tarea que ya comenzaron a realizar los bomberos durante la jornada de ayer.

Otro de los locales de ocio que se encuentra alojado en esta casona, La Cuatro, no sufrió ningún daño con el incendio, por lo que es previsible que pueda reaundar su actividad en breve. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha decidio mantener durante los próximos días un perímetro de seguridad en las calles afectadas, aunque de menor amplitud del que se fijó durante el pasado fin de semana.

Lo cierto es que exteriormente no se percibe ningún daño aparente en el inmueble y si no es por las vallas que rodean la casa, no se podría intuir el incendio que se produjo en su interior. Incluso la propia Bodeguita del Medio, solo se vio afectada en su planta alta por el fuego. El local, si no es por el agua que se empleó para apagar el incendio, parecería intacto.

Junto con este emblemático negocio de Santa Cruz de La Palma, también ardieron por completo las oficinas de la Asociación del Casco Histórico.

En la jornada de hoy se desplazarán a La Palma especialistas del Cuerpo Nacional de Policía para determinar el origen del incendio. Aunque todo apunta a que se pudo iniciar en la zona alta de La Bodeguita del Medio, todavía no se ha determinado con certeza ni el lugar de origen ni la causa que provocó el incendio, cuando ya estaban cerradas las puertas del negocio y solo había un empleado en su interior, que se vio sorprendido por una intensa humareda.

En cuanto al funcionamiento de las bocas de agua contra incendios, el concejal de Servicios Públicos, Manuel Abrante, aseguró ayer en pleno que funcionaron con el caudal y la presión correcta. Un hecho por el que incluso recibieron la felicitación tanto de los bomberos como del personal de Medio Ambiente.

No obstante, el concejal de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, señaló que hubo defectos y criticó que la grúa municipal se presentara dos horas después de iniciado el fuego. En cualquier caso, propuso al pleno que se presentara una iniciativa para apoyar la solicitud de los bomberos de contar con una escala que les permita operar en altura, tal y como vienen demandando desde hace tiempo por parte de este colectivo.