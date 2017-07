“Tras el parón del PGO de Santa Cruz, la capital económica se trasladará al sur”

Verdaderamente desolados están los empresarios de la construcción con la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, señaló en declaraciones a este periódico que comparte “al 100%” las afirmaciones realizadas ayer a DIARIO DE AVISOS por el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, y aseguró, incluso, que el presidente de la patronal “fue bastante moderado”, porque “esto supondrá la paralización de todas las inversiones previstas en la ciudad”. “Puedo llegar a entender al alcalde [José Manuel Bermúdez] cuando dice que todo seguirá igual y que los empresarios pueden seguir invirtiendo, porque es su papel, pero todos sabemos que esto es imposible, ya que se ha creado ahora una inseguridad jurídica terrible que crea alarma”. “Los empresarios”, continuó, “necesitan seguridad para que sus proyectos salgan adelante y creen empleo. No pueden invertir estando en un limbo jurídico sin saber lo que va a ocurrir, si el nuevo plan les tira para atrás su proyecto o se lo modifica. Ya tenemos dos experiencias, como Arona y El Rosario, y parece que no aprendemos”, indicó.

Izquierdo explicó que un Plan General no es “solo para construir y urbanizar”, sino que es el instrumento que desarrolla económica y socialmente un municipio. “Lo que ha pasado con el PGO de Santa Cruz es lo que lleva denunciando Fepeco desde hace años: que la Cotmac no es un instrumento válido, y que, lejos de ayudar al desarrollo urbanístico, lo que hace es entorpecer. Por eso me gustaría saber dónde están ahora todos los defensores de este organismo que tanto criticaron la Ley del Suelo”.

El presidente de la patronal de la construcción aseguró, de forma tajante, que esta decisión tendrá “repercusiones” importantes en la ciudad; no solo en las inversiones “que se irán a otras localidades de la Isla”, sino en el “empleo y en el desarrollo económico. Santa Cruz estaba despertando económicamente y ahora va a haber un repunte del desempleo importante, porque las empresas, para no arruinarse, se irán a otro sitio y la actividad económica en Santa Cruz se paralizará. Este parón supondrá el hundimiento de la zona metropolitana. Es más, la capital económica de la Isla se trasladará ineludiblemente al sur de Tenerife”.

Izquierdo fue más allá y apuntó que una ciudad sin Plan General es una ciudad “que no tiene futuro. Santa Cruz se tiene que dedicar menos tiempo a las fiestas y centrarse en solucionar este problema, que es muy preocupante”.