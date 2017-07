El Frente Blanquiazul gritó: “Jugadores sí, directiva no”

Eran las 19.25 horas cuando una veintena de aficionados blanquiazules pertenecientes al Frente Blanquiazul alzó la voz en contra de la gestión del presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción y de su consejo de administración, centrado en los nombres de Juan Amador, Nacho Abad y Javier Armas.

Estos seguidores blanquiazules profirieron distintos gritos de guerra en contra de las personas que gestionan la nave del representativo.

Asimismo uno de los miembros del Frente Blanquiazul leyó una proclama explicando cual era el motivo de la manifestación en contra de los dirigentes, en un escrito que reivindica en varios puntos:

-“Empleados del club como Juan Amador o Nacho Abad,no están cualificados para tratar con los socios y aficionados del CD Tenerife”.

-“La no continuidad de Víctor Pérez Borrego. Es la imagen de una Directiva sin ambición. En este club hacer las cosas bien es sinónimo de no continuidad, como es el caso de Quique Medina. Qué con su trabajo nos sacó del pozo de Segunda División B y no se le permitió seguir en el club”.

-“A más de uno en las oficinas del club, no le gustó la imagen (Víctor Pérez Borrego) en la colocación de las cartulinas. Por algo será”.

-“La nefasta gestión durante más de tres decadas de Juan Amador, Nacho Abad y Javier Armas. Empleados que han vivido de espaldas a una isla. Colocando un candado en las puertas del tinerfeñismo y provocando un desapego a una institución que representa a todos los tinerfeños”.

-“No queremos que nuestro club este redirigido desde instuciones publicas y se convierta en un mercadeo para ciertos cargos politicos que ya no saben donde colocarse”.

– “¿Para cuándo un proyecto deportivo? No se puede estar desarmando y armando un equipo cada temporada con más de diez fichajes. Queremos un club organizado y que no improvise a cada momento”.

– “Para terminar, queremos dar las gracias a todos los asistentes a esta concentración y agradecer al club, que para otras cosas no, pero para desprestigiar al Frente Blanquiazul se haya movido llamando a medios de comunicación para que no difundiera la noticia. Y también llamaron a productoras para que no vinieran a grabarnos. Gracias de corazón por hacernos cada día más importante”.

La concentración de protesta acabó con el cántico: “Jugadores si, directiva no”.