‘Gangnam Style’ ya no es el vídeo más visto en Youtube

El vídeo del tema musical See You Again, cantado por el rapero Wiz Khalifa, ha desplazado a Gangnam Style, de PSY, de lo alto de la clasificación de vídeos más vistos en Youtube con cerca de 2.894 millones de reproducciones. El tercer lugar lo ocupa ahora otra canción, Sorry de Justin Bieber con 2.600 millones.

Gangnam Style fue publicado en YouTube el 15 de julio de 2012 y pronto se convirtió en un fenómeno social tanto en las redes sociales como en las discotecas de todo el mundo. See You Again, el actual número uno de Youtube, se estrenó en esta plataforma el 6 de abril de 2015 y forma parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 7, que tiene una alta carga sentimental.