Garcinuño: “Me echan por defender el dinero de todos los chicharreros”

Solo. Sin apoyo de ningún tipo, excepto el de la expectación de su comparecencia ante los medios de comunicación. Justo una semana después de su cese, el exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz Carlos Garcinuño (PP) compareció ayer para explicar las causas que, a su juicio, motivaron, primero, que su propio partido, el PP, exigiera al alcalde su destitución y, segundo, que el regidor nacionalista, José Manuel Bermúdez, aceptara esa petición y procediera a cesarlo. “Que sepan que me echan por una única cuestión, por haber defendido el dinero de los chicharreros, su patrimonio”, dijo nada más comenzar la rueda de prensa. “Me han cesado por comportarme más como un chicharrero que como un político”, añadió.

A partir de esta declaración de principios, el aún concejal del PP desgranó los que, en su opinión, son los numerosos errores que el equipo de gobierno (CC-PP) ha cometido al no defender el conocido como mamotreto, una denuncia pública que le ha terminado costando el puesto. Garcinuño no dudó en afirmar que la no defensa del patrimonio municipal, “algo a lo que están obligados todos los miembros de la Corporación”, es “un comportamiento irresponsable, insensato y hasta delictivo”.

Garcinuño apoyó su argumento en que levantar el mamotreto costó ocho millones de euros, “un aparcamiento que el Ayuntamiento construyó con dinero público, en suelo público y para uso público y por el que, además, no ha sido condenado en este proceso”. Según Garcinuño, ante esto, el Ayuntamiento no ha hecho nada para ser resarcido por esta pérdida patrimonial. “No solo no se persona en la causa, sino que acepta demoler un bien que es suyo, un edificio que en el planeamiento de 2004, en el de 2013 y en el Plan Especial de Las Teresitas se recoge que se construiría en la cabecera de playa”.

En este punto, Garcinuño acusó directamente al alcalde de no hacer nada porque electoralmente no le convenía. “Desde mi llegada al Ayuntamiento he peleado para que el Consistorio se personara en la ejecución de sentencia, algo que, contra viento y marea, por fin conseguimos en abril pasado”. “El Ayuntamiento tiene por norma personarse y recurrir todo -continuó- y en este caso es el único en el que no lo ha hecho. Lo conseguimos en contra del máximo mandatario, y cuando lo logramos, ahora deciden no presentarse”. Garcinuño aseguró que el Ayuntamiento ha renunciado a este derecho, algo que el Gobierno local desmintió ayer.

Según el exedil de Urbanismo, desde abril de 2015, el alcalde, José Manuel Bermúdez, tenía un informe de los servicios jurídicos en el que se recomendaba la personación en la causa para defender el patrimonio municipal. “Lo dejó en un cajón porque políticamente no le ayudaba a ganar las elecciones, y eso es algo que él mismo ha reconocido”, aseveró Garcinuño, ejemplificando así lo que, a su juicio, ha sido una clara y manifiesta inacción del Ayuntamiento de Santa Cruz para defender su patrimonio, independientemente de lo que la sentencia diga.

El cese

El exedil de Urbanismo relató el último de los enfrentamientos en este asunto, el del lunes 26 de junio, cuando solicitó a la Junta de Gobierno local que se dejara sobre la mesa la adjudicación del derribo del edificio de aparcamientos de Las Teresitas. “El Área de Infraestructura decide, de forma unilateral, incluir en el proyecto, que ya había sido visado por distintas administraciones, el asfaltado del solar tras el derribo, una acción que hago ver va más allá de lo exigido por la sentencia y que además es una acción que no se puede hacer según el planeamiento vigente”.

El edil popular aseguró que lo único que pidió fue “prudencia”. “Solicité que se dejara sobre la mesa hasta contar con los informes oportunos que garantizaran que no se cometía una ilegalidad, porque, de lo contrario, tendría que votar en contra”. Según Garcinuño, “me vi obligado a votar en contra porque, entre otras cosas, en mi condición de arquitecto, no puedo alegar desconocimiento de lo que estaba votando ante posibles acciones legales futuras”. “Es falso que me expulsen porque me opongo al cumplimiento de una sentencia”, añadió.

El edil del PP se defendió diciendo que “nunca he valorado la sentencia. No se puede reprochar nada a la justicia, pero sí al Ayuntamiento, que es el único responsable, con nombre y apellidos, que es el titular de un bien y que no ha levantado un dedo para defender su patrimonio en todo este tiempo”.

Acta y afiliación

Garcinuño se mostró sereno al hablar de su partido y de su acta. Admitió que, “casi al 100%”, está decidido a entregarla, aunque también reconoció que si no lo ha hecho hasta ahora es porque su partido, el PP, no se ha dirigido a él en ningún momento: “Ni siquiera para comunicarme mi cese, que conocí por la prensa”, repitió dolido el edil. “Devolver el acta es una decisión personal y lo haré en tiempo y en forma”, dijo.

A preguntas de los periodistas, Garcinuño insistió en que “he sido cesado, no soy un tránsfuga”, negando así que se vaya a ningún otro partido. Reiteró: “Me cesan por defender el aparcamiento de Las Teresitas”. En cuanto a su afiliación al PP, admitió que es muy probable que también la abandone. Con respecto a su paso por la política municipal, dijo que, “a pesar de todo”, ha sido una experiencia gratificante y la única “pequeña tristeza” es no terminar todos los proyectos que están sobre la mesa. “En mis 25 años de arquitecto, transformar mi ciudad era el reto más bonito al que me podía enfrentar”, añadió.

Mensaje al PP

Garcinuño deseó lo mejor a sus compañeros, pero no dejó pasar la oportunidad para señalar que también iban a necesitar mucha suerte, la misma que va a precisar Santa Cruz. “Ya no basta con dedicación y esfuerzo, es necesario decir la verdad. Se acabó lo de no contar lo que pasa, anteponer los intereses personales y de partido a los de los ciudadanos”, concluyó el exedil de Urbanismo de Santa Cruz.