Gran Canaria quiere el Mundial que Tenerife rehúsa

El presidente de la Federación Canaria de Baloncesto Manolo Gómez indicó a DIARIO DE AVISOS que en las próximas horas habrá una reunión entre todas las partes con el fin de buscar una solución para que Tenerife albergue el próximo Campeonato Mundial de Baloncesto femenino.

“Mañana viernes o el lunes, estamos convocados todas las partes: Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, y la Federación Canaria de Baloncesto, para buscar una solución con el fin de que Tenerife pueda ser sede del próximo Campeonato del Mundo de Baloncesto femenino”, aseguró el presidente del ente federativo canario.

Manolo Gómez es optimista de cara a la reunión que se va a celebrar en las próximas horas, ya que, “la idea es que entre todos pongamos nuestro granito de arena. Saben que por parte de la Federación Española de Baloncesto y de la Federación Canaria estamos con total predisposición para encontrar una solución y que este acontecimiento no se nos escape”.

“Hay que tomar una decisión”

Por su parte, el concejal de deportes del ayuntamiento de La Laguna Agustín González confirmó ayer que, “más pronto que tarde se va a producir la reunión entre todas las partes. Hay que tomar una decisión ya porque no solo es el Mundial, hay un paquete con la selección española masculina que tiene previstos partidos aquí los días 7, 8 y 9 de agosto y hay que sacar ya el tema de las entradas. Además, la selección volvería en dos ocasiones más a la isla a disputar partidos clasificatorios para el Mundial”.

No tiran la toalla

Mientras, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres mostró también su predisposición para reunirse con el resto de las administraciones públicas y entes federativos para celebrar en Canarias el Campeonato del Mundo de Baloncesto Femenino en 2018, tras una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS en su edición del pasado lunes 10 de julio.

“Nosotros estamos dispuestos a la colaboración entre las administraciones y entre las islas, pero tenemos que ver qué vamos hacer y qué se puede hacer”.

Torres recordó que en 2015 ya habían aprobado una partida presupuestaria para dicho campeonato, “como sede única, pero todo quedó suspendido tras los problemas en la anterior Federación Española (FEB). No obstante, volvimos a reunirnos con los nuevos rectores y nos hicieron una propuesta, pero no se llegó a concretar y desistimos”. Sin embargo, ante la actual situación, “desde el Instituto Insular de Los Deportes de Gran Canaria vamos a analizar la situación, ver lo que se puede hacer y como podemos colaborar”, finalizó.

El tiempo corre en contra de la posibilidad de que Tenerife, o en su defecto, las Islas Canarias, sean sede del Campeonato Mundial de Baloncesto femenino el próximo año 2018. Ante la postura negativa del Cabildo Insular de Tenerife de acoger este evento y la parsimonia del Gobierno de Canarias que no se ha pronunciado, se contrapone la postura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con su alcalde José Manuel Bermúdez a la cabeza, de que hay que agotar todas las vías posibles para que el Mundial de Baloncesto no se escape de Tenerife.

La presión que están ejerciendo los ciudadanos tinerfeños a través de las distintas redes sociales obliga a los representantes políticos a un esfuerzo para que la isla pueda disfrutar en septiembre de 2018 de un acontecimiento mundial, que no solo repercutiría en beneficio del deporte sino también la realización de múltiples actividades promocionales que harían crecer aún más el basket femenino en nuestra isla y significaría, al mismo tiempo, una promoción de Tenerife en el exterior.

A día de hoy, y si no hay un giro radical, la única sede que opta a realizar este evento es Tenerife, ya que Gran Canaria, en su día, renunció a tal posibilidad, aunque tras las manifestaciones del consejero de Deportes del Cabildo, Ángel Víctor Torres y de Aurora del Rosario, consejera del PP, Gran Canaria no ha dicho su última palabra.

Aurora del Rosario: “Gran Canaria dispone de todas las infraestructuras necesarias”

Los grupos Populares de los dos Cabildos de las capitales canarias están presionando para que el Mundial de baloncesto femenino se dispute en las Islas Canarias.

Si primero fue la consejera del PP en el Cabildo de Tenerife, Natalia Mármol, la que exigió un cambio de actitud por parte de la corporación insular y del Gobierno de Canarias, ayer salió al paso la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Aurora del Rosario, que afirmó que la competición “se podría coorganizar con Tenerife o de manera exclusiva” si el Cabildo tinerfeño renuncia.

El Partido Popular en palabras de su consejera Aurora del Rosario argumenta que “la isla de Gran Canaria dispone de las infraestructuras necesarias y en magnífico estado para organizar un buen Mundial de Baloncesto Femenino”.

La consejera del Partido Popular considera que, “se debe apostar por el deporte femenino con la misma fuerza que por el deporte masculino, ya que tenemos una de las grandes canteras del baloncesto femenino”.

PUNTO FINAL

El Mundial de Baloncesto Femenino es una cita demasiado importante como para que Tenerife se permita el lujo de dejarlo pasar. Las instituciones de la Isla no parecen estar a la altura de un acontecimiento que trasciende más allá de lo deportivo y por el que Gran Canaria, consciente de su repercusión internacional, ya ha movido ficha. No estamos para perder oportunidades.