Gustavo Santana: “Ahora mismo, no hay excusas para no incrementar los salarios”

Encarnó hace un año el relevo generacional que necesitaba UGT cuando decidió presentarse a la Secretaría General del sindicato a nivel nacional. No pudo ser y volvió a Canarias, donde revalidó su liderazgo por amplia mayoría. Ahora valora con reticencias las dos medidas aprobadas por el Gobierno central para los autónomos y los mileuristas, y señala que actualmente “no hay excusas para no subir los salarios”. Insiste en que Canarias tiene que abordar una reforma fiscal en profundidad con todos los agentes económicos y sociales, y que el Gobierno no debe dejar de escapar la “oportunidad” histórica de aprobar una ley de renta garantizada que ayude a los sectores más desfavorecidos.

-¿Cómo ve la nueva medida acordada por Ciudadanos y el Partido Popular (PP) que deja exentos de pagar el IRPF a los que cobren menos de 14.000 euros en 2018?

“Bien, pero con reservas”.

-¿Por qué?

“Pues porque si no se toman otras medidas, como incrementar el IRPF para las rentas más altas, se podrá poner en riesgo nuestro sistema de bienestar social, porque habrá una merma de ingresos. La propuesta debe ir acompañada de otras medidas para que no haya desequilibrio en los ingresos”.

-¿Y la nueva Ley de Autónomos, cómo la valora?

“Lo que esperamos es que con esta nueva ley, los autónomos no tengan que cerrar sus empresas. Mire, lo importante, es que se busquen medidas para diversificar la economía, para que los autónomos puedan hacer rentables sus empresas y tengan estímulos para emprender y crecer. Lo que hay que hacer es facilitar que los autónomos tengan la posibilidad de crecer para generar empleo y que este no sea coyuntural, sino sostenido en el tiempo. El sistema está diseñado para las grandes empresas y no para las pymes, por lo que insisto en que hay que buscar fórmulas para que las pequeñas empresas crezcan. Por eso digo que la ley es importante, pero no suficiente”.

-¿Es hora de subir los salarios, como dice la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez?

“No es que sea hora, es que deben subir los salarios. Esta es una negociación que tenemos abierta aún con la patronal y, ahora que CC.OO. ha finalizado su congreso, espero que nos llamen para la negociación del acuerdo marco. En esa mesa nosotros estamos proponiendo un incremento salarial de entre el 1,8% y el 3%. En esta negociación yo creo que hay base para llegar a un pacto salarial cuyo suelo esté fijado en el 1,2%. A partir de ahí podemos discutir si llegamos al 1,8% o más. No hay excusas para seguir manteniendo subidas salariales por debajo del 1,2%. Esto es lo que proponemos. Las empresas ya no se pueden amparar en la crisis para seguir manteniendo congelados los salarios”.

-O sea, que ustedes fijan en el 1,2% el porcentaje para empezar a negociar las subidas salariales.

“Exacto. Es un porcentaje que creemos razonable para tomar como base para negociar los convenios colectivos sectoriales. Mire, actualmente no hay excusas para no subir los salarios. Hay buenas previsiones de crecimiento, por lo que si hay subida de salarios, habrá más consumo, más dinero y más ingresos para las arcas públicas por IGIC y por IRPF. Por eso digo que es fundamental para que la redistribución de la riqueza gane terreno fijar una franja por abajo del 1,2% para empezar a negociar. Las empresas ya tienen amparo legal para demostrar que están crisis, así que no hay excusas”.

-Si en este entorno, además, se baja el IGIC, como quiere el PP en Canarias, al 5%, los ingresos serán mayores, ¿no?

“Lo que no se puede hacer son parcheos. Es importante abordar una reforma de los tributos más amplia. El Gobierno nos citó hace un mes a una reunión para abordar una reforma fiscal en profundidad, entonces lo que nos debe decir ahora, que negocia con el PP, es si esa mesa de trabajo para la que nos citó va a seguir en el tiempo o queda anulada. No se puede abordar una rebaja del IGIC, como plantea el PP, sin analizar cómo repercute esta merma de ingresos en las Administración, ya que la pobreza y el desempleo son los grandes problemas de Canarias. No se pueden tomar medidas de esta envergadura sin amparo presupuestario o previsión”.

-¿La propuesta de renta garantizada lo tiene?

“Sí, porque sustituiría a la PCI (Prestación Canaria de Inserción). No se trata de una renta universal, sino para aquellos sectores poblacionales que han quedado exentos de ingresos, por edad o porque llevan muchos años en el paro, o por otras circunstancias. Se estudiaría persona a persona con una itinerancia y se le ayudaría a encontrar un empleo. Creo que el Gobierno canario está perdiendo una oportunidad de oro para aprobar un ley de renta garantizada. Sería un hito histórico. Al final, son los propios partidos los que están cronificando el problema del empleo en Canarias porque no toman medidas para solucionarlos”.

-Pero ¿hay fondos para ponerla en marcha?

“Hay fondos, claro que sí. Además, se puede vincular a políticas activas de empleo destinadas a parados de larga duración. Baleares y Cataluña ya tienen una ley de renta garantizada. Hay que estudiar su dotación, pero a medida que los usuarios de la misma se vayan incorporando al mercado laboral, el presupuesto que necesite dicha ley será menor. Insisto en que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, está perdiendo una oportunidad histórica de liderar este proyecto y pronunciarse sobre la propuesta que le dejamos sobre la mesa”.

-¿Desde cuándo tiene el Gobierno su propuesta?

“La empezamos a elaborar hace un año, más o menos, y hace un mes que la tiene sobre la mesa”.