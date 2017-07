Hawái será el primer estado de EEUU en instalar una alerta contra un posible ataque nuclear de Corea del Norte

El estado norteamericano de Hawái instalará a partir de noviembre un sistema de alerta temprana ante la posibilidad de un ataque nuclear de Corea del Norte, a la que separan unos 5.000 kilómetros de océano, según ha podido saber la cadena filial de la CNN en el archipiélago, la KNHL.

El sistema incluirá un protocolo específico en el caso de que se produzca el temido impacto de un misil nuclear, pero la mayor parte de los esfuerzos se centrarán en la creación de una red de alerta – con sirenas y luces blancas intermitentes – repartido por todas las islas, así como mensajes en televisión y todas las frecuencias disponibles de radio.

Uno de los administradores de la Agencia de Emergencias de Hawai, Vern Miyagi, ha restado importancia a los preparativos, que han sido anunciados en plena temporada alta de verano. “Decir que ‘Hawái se prepara para un ataque nuclear’ me parece salirse de madre. No nos estamos preparando para un ataque. Lo estamos metiendo en el mismo saco de riesgos que un tsunami o un huracán. No es una amenaza inminente”, ha declarado.

Precisamente por este motivo el alcalde de Maui, Alan Arakawa, se ha preguntado por qué el anuncio tiene lugar ahora, así como la necesidad de efectuar semejante inversión con probabilidades tan ínfimas. “Son tan pequeñas, tan remotas, que no sé si vale la pena involucrar a todo el mundo en un tema económico de tanta envergadura”, ha manifestado.