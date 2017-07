El Hierro registra una emisión diaria de 1.150 toneladas de CO2

Un equipo científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y de la Agencia Insular de la Energía de Tenerife (AIET), entidades dependientes del Cabildo de Tenerife, ha realizado durante el mes de julio una campaña científica sobre emanaciones difusas de gases en El Hierro que concluye que alcanza las 1.150 toneladas diarias de CO2.

Esta tasa de emisión es superior al valor promedio observado para este edificio volcánico durante el periodo 1998-2010, aproximadamente 420 toneladas diarias, y ligeramente superior al valor máximo del rango de valores que se han considerado normales para el sistema volcánico insular subaéreo de El Hierro durante periodos intereruptivos o de tranquilidad, entre las 180 y las 980 toneladas diarias.

El objetivo de la campaña de 2017 es evaluar la actual tasa de emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) y otras especies volátiles a la atmósfera por este edificio volcánico insular con la finalidad de contribuir a mejorar su programa de vigilancia volcánica.

La planificación y ejecución de esta campaña científica ha sido posible gracias al proyecto ‘Fortalecimiento de las capacidades de I+D+i para la monitorización de la actividad volcánica en la Macaronesia (MAC/3.5b/124)’, que co-inancia el Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020, y el apoyo logístico del Cabildo Insular de El Hierro.

En esta campaña geoquímica del sistema volcánico insular de El Hierro han participado dos estudiantes norteamericanos procedentes de la Universidad Estatal Politécnica de California (Pomona, California) y la Universidad de Temple (Philadelphia, Pennsylvania) a través del programa de prácticas que promueve la empresa británica GeoTenerife en colaboración con el Involcan.

Así, se han realizado centenares de medidas in situ de flujo difuso de dióxido de carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S), así como recogidas más 1.800 muestras de gases en la atmósfera del suelo para su posterior análisis químico e isotópico.

Estas medidas y toma de muestras de gases se han realizado en aproximadamente 600 puntos de observación distribuidos en los 278 kilómetros cuadrados de área que conforma el sistema volcánico insular subaéreo de El Hierro, siguiendo criterios volcano-estructurales y de accesibilidad.

Durante los recientes periodos preeruptivo y eruptivo de El Hierro, con una erupción submarina de 5 meses de duración y varias crisis sísmico-deformacionales post-eruptivas, la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) del sistema volcánico insular subaéreo de El Hierro llegó a superar las 2.200 toneladas diarias.

NO SON VISIBLES AL OJO HUMANO

Estas emanaciones difusas de dióxido de carbono (CO2) son silenciosas y dispersas, no son perceptibles a las personas dado que son muy débiles, se diluyen rápidamente en el aire, y no son visibles al ojo humano, por lo tanto, no representan un peligro para las personas.

Por el contrario, la monitorización de este parámetro geoquímico es de una gran utilidad para el fortalecimiento del sistema de alerta temprana ante posibles erupciones volcánicas y crisis sismo-volcánicas como se ha podido comprobar durante las recientes erupciones volcánicas ocurridas en Canarias y Cabo Verde.

Además, el interés y la importancia de estos trabajos sobre emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) a través de toda la superficie del sistema volcánico para la vigilancia volcánica, se debe a que la información generada por este tipo de campañas científicas no se puede obtener a través de redes instrumentales permanentes.