Un hombre cubierto de sangre y con el pene cortado siembra el pánico en Chicago

Un hombre ha sembrado el pánico este pasado lunes en las calles de Chicago. La Policía del mencionado estado norteamericano ha compartido en Twitter un vídeo que muestra cómo el sujeto de 20 años, con una actitud notoriamente violenta, aparece desnudo y cubierto de sangre en plena vía pública.

Según apuntan medios como el ‘Independent’, el joven, aparentemente drogado, podría haberse cortado el pene a sí mismo.

En la grabación se aprecia a la Policía intentando calmarlo e inmovilizarlo. Sin embargo, tras varios intentos, los agentes deciden disparar al varón con un arma electrochoque, conocida comúnmente como pistola Taser.

Durante los últimos segundos del vídeo, el hombre aparece tirado en el suelo rodeado por varios policías.

🚨 Video 80, You still want to criticize our job from your cubicle? #KeyboardPolice Suit up and hit the streets #BlueLivesMatter #Comply 🚨 pic.twitter.com/i8ZEiUu55p

— Chicago’s Finest (@ChicagosFines19) 25 de julio de 2017