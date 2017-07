El infierno que vivió hasta su último día la cazadora Mel Capitán

Mensajes como “espero que alguien te dé una paliza que te deje cuatro meses en coma”o “somos muchos los que deseamos que no vivas” inundaban desde hacía meses las redes sociales de Melania Capitán, la joven de 27 años amante de la caza que decidió quitarse la vida este pasado miércoles, tan solo unas horas después de que el fallecimiento de Miguel Blesa conmoviera al país.

Según señalan fuentes cercanas al diario EL ESPAÑOL, la chica se habría disparado con su rifle del calibre .270 Win en una granja de Huesca, donde vivía desde hacía algunos años junto a su familia.

“La caza no es un hobby, ni siquiera es un derecho. Es algo como el amor, como el comer o el dormir. Es algo necesario”, solía justificarse constantemente Mel, como le gustaba que la llamasen. Una afición que provocó la ira de muchos radicales que, falsamente, se cobijaban en su ‘amor’ por los animales para atacar y amenazar a la cazadora a través de usuarios anónimos.

“Después de siete días bloqueada por denuncias en masa a mi página, me gustaría daros las gracias por todo el apoyo que he recibido. Miles de mensajes de compañeros, de personas que ni siquiera les gusta la caza, pero que han visto el daño que puede llegar a hacer esa ‘gente’ que se hacen llamar animalistas. Esto ha llegado a un nivel límite, ver que mi familia sufre por ello y es atacada por el mero hecho de tener una hija, una hermana, cazadora, no se puede permitir. El boicot que estoy recibiendo para que me echen de mi trabajo, notas en el coche cuando salgo de casa… No sé dónde quieren llegar, pero sea lo que sea, no pienso rendirme”, escribía Mel en su perfil de Facebook el pasado febrero.

Bromas de mal gusto

Melania Capitán siguió siendo foco de críticas, incluso después de haberse confirmado su muerte. Y es que la bromas de mal gusto en las redes sociales aparecieron de inmediato: “Otro suicido en el mundo de la caza –decía Raúl Salazar (@respetocanas)-. Hoy la cazadora ‘choni’ Mel Capitán. ¿Estamos ante una conspiración de ciervos y liebres?”.

Claro repudio de ‘Frank de la Jungla’

Frank Cuesta, conocido como ‘Frank de la Jungla’, presentador en DMax y amante y protector de los animales, criticó a las personas que se alegraron por la tragedia de Mel a través de un mensaje en su página de Facebook dirigido directamente hacia la joven.